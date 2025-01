Coca Guazzini y su libro: "A los 70 uno tiene que darse la posibilidad de hacer cosas que no ha hecho"

“La idea de escribir el libro no fue mía. Fue de unas editoras jóvenes de Zig Zag que me propusieron escribir sobre esta etapa de mi vida. Yo les dije que no, que respeto mucho el oficio de escritor. Me siguieron hablando y me dije: ‘por qué no. A los 70 uno tiene que darse la posibilidad de hacer cosas que no ha hecho’ ”.

Así explicó Coca Guazzini el origen de su libro “Capítulo 70 ¡Tenemos pa Rato!”, en conversación con Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra en el programa “Del Fin del Mundo”, de TV BioBio.

La premiada y conocida actriz dice que además pensó: “Por qué no compartir esto con mujeres de esta edad (y p’arriba), que no tengan tantas redes sociales. Es una buena manera para mí de conectarme”.

“Tenemos una energía que no tiene que ver con ser vieja ni con parar. Puedes ser más joven en edad y ser más viejo. Por lo que hacemos, estamos siempre inquietos, buscando. Trabajando porque nos dan ganas. Somos unos búhos, siempre mirando”.

“Tenemos toda la capacidad de crear, de cambiar, de enamorarnos. Por supuesto, si es que estamos sanos. Porque por cierto el cuerpo no es el mismo”.

Se ríe a carcajadas cuando Marco Antonio le recuerda muchos momentos de su magnífico recorrido tanto por las tablas como en la TV, como “Los Eguiguren”. “¡Qué rico haberse atrevido!”.

Ahora está trabajando con el grupo Bonobo. “En mis 70 he recibido invitaciones muy lindas, como escribir un libro. Y la otra , la invitación de Pablo Manzi. Cada cosa que trae escrita ¡tiene una cabeza! Mi sensación es que corro detrás de ellos y no paro de escuchar, de ver. Son unas personas preciosas. Además, tienen mucho humor. Eso es pura energía”.

“Qué mejor que aprovechar el tiempo que tenemos hoy. Tenemos pa rato, pero es un rato que no sabemos cuánto tiempo es”.

Sobre la portada del libro cuenta que cuando le hablaron de poner una foto suya, ahí sí que se negó (lo cuenta riéndose) y les propuso una caricatura de Francisco Javier Olea. “Conozco mucho al Chino Olea. Él tiene caricaturas y estas fotos intervenidas. Hablamos con él, ¡que es es un amor! y está feliz también. Esa portada es más yo”.