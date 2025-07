Causa y Efecto | Cumbre de presidentes de izquierda: una miopía en la reafirmación de la democracia

Ética y transparencia de BioBioChile

Un debate, polémica, ponga el nombre que le quiera, a propósito de esta cumbre que se ha registrado hoy día en nuestro país. Cumbre de presidentes de izquierda.

En la institución estaba el presidente Gabriel Boric, pero también estaba el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Lula da Silva. El presidente de Uruguay, Yamantú Orsi, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Un tema superdebateble. O sea, no es malo que vengan presidentes al país, digamos. En términos tanto de imagen, para Chile no es malo.

¿Si el sesgo, en qué sentido? Cumbres de estas ha habido de muchos tipos.

Ha habido cumbres también de algunos dirigentes políticos de derecha o de extrema derecha; han sido acusadas también esas cumbres de un sesgo, de una cierta miopía, de funcionar, digamos, con estas anteojeras de mirar solo su universo.

Pero la defensa de la democracia no incumbe solo a la izquierda. O sea, no puede pretender la izquierda que solo los defensores de la democracia son de izquierda.

Y probablemente, esta cumbre habría tenido mucha más relevancia, desde esa perspectiva, del discurso que quieren levantar, si hubiesen invitado, por ejemplo, presidentes de derecha, centro-derecha. Que probablemente habrían estado dispuestos a venir.

Es que hay una miopía cargada… Porque uno podría decir miopía o arrogancia también, ¿no es cierto?

Una especie de creer que solo determinados valores de la democracia los sustentan quienes adhieren a esa ideología.

Tomando en cuenta, además, que aquí hubo silencios relacionados con lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Nicaragua, que son países de izquierda y donde no hay democracia.

Tampoco se habló de la guerra Rusia-Ucrania o de China.

Entonces, creo que adjudicarle el respeto a la democracia a un solo sector político, cuando hay regímenes autoritarios o dictatoriales de derecha o de izquierda, la historia está plagada de ello, entonces me parece, por un lugar, una miopía, cerrarse solo y dejar cerrado el espacio para que se incorporaran voces, por ejemplo, de la centro-derecha.

Pero es además una especie de arrogancia: creer que la democracia no es la izquierda.

Y es grave también para la propia democracia.

La democracia, por definición, es múltiple, es amplia, e incluye distintas posturas. Entonces, hacer una reafirmación de la democracia, pero solo desde una posición política, no solo es miope, no solo es autorreferente, no solo es mezquino, sino que no sirve. Es improductivo.

