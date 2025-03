Causa y Efecto: de la polémica en Sernac a escolta militar en cosechas, ¿qué está pasando?

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile Contraloría revela que solo el 12% de las cárceles en Chile cuentan con inhibidores de señales, lo que permite a los reclusos acceder a Wi-Fi pagado dentro de los penales, generando interrogantes sobre quién provee este servicio y si se está investigando la corrupción en torno al tema. Por otro lado, el gobierno destaca el éxito del Plan Cosecha Segura en La Araucanía, donde se lograron cosechar 40 mil hectáreas bajo resguardo militar y policial debido a las amenazas y robos en la región. Además, surgen acusaciones de que funcionarios del Sernac estarían protegiendo a empresas eléctricas al instruir a no derivar reclamos a las distribuidoras en caso de cortes de luz, revelando una disputa interna de larga data en el servicio.

Cárceles. Este informe de Contraloría viene a confirmar algo que hemos hablado cuantas veces en Causa y Efecto, donde le hemos contado a los auditores que se puede conversar con personas al interior de las cárceles.

El gobierno decía: Mire, están los inhibidores; no van a poder hacer más fechorías desde el interior de las cárceles, pero bueno, existe el Wi-Fi y se paga por tener Wi-Fi.

¿A quién le pagan por tener Wi-Fi adentro de la cárcel? ¿Eso lo está investigando el director de Gendarmería? ¿El ministro Gajardo, el ministro de Justicia, ha pedido que se indague y que se encuentre con nombre y apellido al proveedor de Wi-Fi adentro de la cárcel?

Ha habido un avance, porque recuerda que en algún momento los inhibidores de señales, por parte de algunos, fueron considerados como algo que podía atentar contra los derechos de los reos.

Ahora, esta barrera se cruzó. ¿Y qué ocurre? Es la implementación la responsable de ver como esto funcione y no sea sorteado a través de la corrupción.

El informe señala que de los 79 penitenciarios que están actualmente en el país, solo el 12% cuenta con inhibidores.

Todavía hay mucha inversión que hacer. Es algo caro. Es algo que tiene que ser mantenido.

Plan Cosecha Segura en La Araucanía

En otro tema, hoy el gobierno dio cuenta de una operación exitosa: el Plan Cosecha Segura.

40 mil hectáreas cosechadas. No es mala la noticia, pero simplemente denota algo. Es que tenemos que acostumbrarnos a que en la región de Araucanía, para cosechar, tiene que haber presencia militar y policial para que los agricultores hagan su trabajo, porque esa es la cosecha segura.

Es decir, en la implementación de seguridad policial e incluso militar para que se pueda cosechar, porque si no, hay amenazas, robos, incendios, extorsiones.

No dejemos de lado que sí, que se pudo cosechar, pero no olvidemos que se está cosechando con resguardo policial porque si no, no se podría hacer. Eso no habla de una situación de normalidad.

Quiero poner también, nuevamente, como un ejemplo, esa trifulca, porque no es un debate, es una trifulca, en la reunión del directorio de Blanco y Negro, ¿no es cierto?

Personas reputadas, con altos ingresos, con estudios, patrimonio, puestos de poder, y si usted escucha esa grabación o ve el video, bueno, parece una especie de trifulca carcelaria.

Algo nos dice aquello, creo yo. Personas relevantes, unos abogados, ofreciéndose combos.

Sernac estaría protegiendo a empresas eléctricas

Otra cosa que ha pasado y que se tiene que indagar son las acusaciones cruzadas que hay en este informe de Contraloría y Sernac.

La denuncia que se ha hecho por correos electrónicos sobre que funcionarios del Servicio Nacional de Consumidor del Sernac habían estado señalando o denuncian que se les habría instruido no derivar reclamos a compañías distribuidora al momento del corte de luz.

Claro, que al momento del reclamo no se identifique la compañía.

Yo creo que es muy importante, es relevante, es grave, pero también hay que decir una cosa: hay una disputa al interior del Sernac hace mucho, mucho tiempo.

Revisa el análisis de Nibaldo Mosciatti y Néstor Aburto, en Causa y Efecto.