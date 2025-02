Causa y Efecto: ¿se justifica el uso de excedentes del litio para financiar gasto público?

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile En las últimas horas se ha generado un desorden en el ambiente fiscal del país, especialmente con el tema de Corfo, donde se cuestiona de dónde provienen los recursos y en qué se están utilizando. Expertos señalan que este gasto se destina principalmente a gasto corriente inmediato, sin un retorno a corto plazo en inversión o infraestructura. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la directora de Presupuestos, han tratado de explicar la situación, destacando que el aumento en los ingresos se debe al litio, con un excedente de 5,4 billones de pesos entre 2022 y 2023. Si este dinero no se hubiera traspasado a Corfo, la deuda pública habría aumentado en un punto. La explicación detallada se puede encontrar en el video adjunto a la nota.

Han pasado cosas en las últimas horas en nuestro país que tienen que ver con la billetera fiscal; lo más relevante es el tema del Corfo.

Se ha generado en el ambiente un desorden respecto a de dónde se sacan las platas y a dónde se llevan esos recursos para ponerlos sobre la mesa.

Hoy lo explicábamos acá en la radio con especialistas para poder entender de dónde vienen estos recursos y para qué son.

Se podrán entregar muchas explicaciones, pero lo que ha quedado claro por parte de los especialistas es que esto va para gasto, no va para una inversión, no vamos a tener un retorno a la vuelta de la esquina, no vamos a tener mejor infraestructura, sino que simplemente va para gasto corriente, inmediato, que el Estado necesita.

Declaraciones del ministro Marcel

Asimismo, hoy tuvimos explicaciones que duraron más de 40 minutos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y también la directora de Presupuestos trataron de explicar todo lo que se había hecho dando diferentes argumentos.

También primero valoraban el proceso de la Contraloría General de la República, incluso dijeron que ya habían enviado el conjunto de los antecedentes relacionados con todas las operaciones, los fundamentos que los sustentan y el modo en el cual se implementaron, por lo que no va a ser necesario hacer uso del plazo de 10 días que otorga el ente contralor.

Luego empezaron a explicar básicamente lo mismo que ya decía el ministro de Economía, Nicolás Grau, que este caso tiene que ver con los ingresos provenientes del litio, que en 2022 y 2023 la Corfo incrementó de manera significativa sus rentas por los contratos de la explotación del litio.

Y ojo con este detalle, porque el ministro Marcel decía que en el año 2022 se recaudaron 2,5 billones de pesos adicionales a lo que estaban presupuestados como consecuencia del mayor precio del litio. En el 2023, estos ingresos adicionales alcanzaron 2,9 billones de pesos.

Es decir, entre 2022 y 2023, esto en palabras literales y textuales del ministro Mario Marcel, se recaudaron 5,4 billones de pesos adicionales como consecuencia del mayor precio del litio.

Es decir, se solicitó ingresar 3,4 billones de ese total, que es el monto que ya conocíamos, 2 billones menos de lo que se ingresó extra por el litio.

Y hay otro punto también que destacaba el ministro Marcel, y es que si, en lugar de traspasar ese dinero a Corfo, el Fisco se hubiera endeudado por esa cantidad, la deuda pública habría aumentado en un punto. Es decir, en vez de ser 42,3% sería 43,3%.

¿Qué podemos analizar del punto de prensa?

Lo más relevante de este punto de prensa fue que se explicó cuántos billones de pesos había en extra, cuántos usó y todo eso, y también queriendo destacar que esto lo usaron para ejecución presupuestaria.

Sí, yo creo que aquí es muy importante, bueno, él suspende sus vacaciones para volver a hacer frente a esta polémica, luego de que Constanza Martínez no pudiera tomar, digamos, esa batuta de responder y entregar los detalles públicamente.

De hecho, Javiera Martínez agarra la colita, por decirlo así, de este punto de prensa, son 30 minutos de solamente hablando el ministro Marcel, y la directora de Presupuestos sale al final a aclarar más o menos cosas que ya había dicho el ministro.

Con todo esto, uno se pregunta ¿por qué Chile ha tocado la puerta y pedido estos dineros?

Revisa todo el análisis de Causa y Efecto en el video de la nota.