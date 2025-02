Causa y Efecto: el caso Ronald Ojeda revela la vulnerabilidad de Chile ante operaciones extranjeras

Uno se hace la pregunta: ¿Ronald Ojeda era un militar de menor rango?, ¿o no? No era un general, no era un coronel, era un teniente.

Se va a cumplir ya en los próximos días un año desde que ocurrió este homicidio. Si la indagatoria es correcta desde el punto de vista de la acusación y los elementos probatorios que vamos a conocer con el paso del proceso, se demuestra una enorme operación que se montó.

Pero en una tremenda operación que incluye, frente a los datos que se han ido conociendo, la Ministra del Interior ha anunciado una nueva detención, ahora en Estados Unidos, de otra persona más que estaría directamente ligada a este grupo de 17 personas que han sido identificadas.

El Fresa fue detenido en Estados Unidos; es parte de los 21 imputados, un grupo que incluye a un joven menor de edad de 17 años.

Estamos hablando de una enorme operación del régimen venezolano, porque allá apunta todo esto, para capturar, para asesinar, tal vez lo querían llevar de Chile a Ronald Ojeda.

Lo cual muestra que hay evidentemente más información que seguramente en la carpeta que es reservada debe haber de quién era Ronald Ojeda, o qué misión estaba cumpliendo Ojeda.

Violación de la soberanía chilena

Un canal, entiendo que fue Caracol en Colombia, a los pocos días después del asesinato de Ronald Ojeda, establecía que él habría estado en diciembre del 2023 junto a otras personas, otros militares, tratando de ingresar, o que habrían ingresado a Venezuela para realizar una misión.

Entonces, como una especie de guion, todavía nos falta conocer esos otros detalles, pero lo que sí queda absolutamente claro es lo vulnerable que es Chile frente a regímenes como el venezolano.

Si Venezuela quería impartir miedo a quien está en contra de ellos, yo creo que, si yo fuera venezolano, sí me daría temor, porque violaron la soberanía chilena, la violaron, hicieron lo que quisieron, hicieron toda una modelación, usaron toda la inteligencia, y en Chile era como que estábamos mirando para la esquina.

Porque acuérdense que cuando la esposa de Ronald Ojeda con su cuñada, o sea, hermana de Ronald Ojeda, asisten a Carabineros Ban, los carabineros se rieron de lo que estaba ocurriendo.

Recuerden que luego de que encuentran el cuerpo de Ronald Ojeda y se realiza este funeral. Y desde el primer momento su esposa en todo minuto apuntó al régimen venezolano, lo dijo en la comisaría de Carabineros.

Y lo dice ahí, y después lo dice a la prensa, y lo dice a la opinión pública, con todo lo que eso puede implicar. Porque evidentemente estaba en una situación de muchísimo riesgo. Estamos hablando también del tren de Aragua, de un régimen.

Es la violación de la soberanía, y hasta ahora las autoridades, uno no ha escuchado sobre qué garantías se pueden otorgar frente a una realidad como esta.

Hay una presunción de inocencia y tiene que elevarse toda la información.

Pero lo que se ha ido estableciendo, lo que vamos conociendo, es que se montó una operación que alguien financió, evidentemente, pero es una operación completa.

