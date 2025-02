Causa y Efecto: la caída de Catalina Pérez tras revelarse chats y su rol en Democracia Viva

Hay una especie de guión de una serie que se llama Democracia Viva y que ha dejado un guión perfecto.

Una parlamentaria que decía: Mire, esta relación entre dos hombres grandes, adultos, por Democracia Viva, cuando recién revienta, no me metan a mí porque yo no tengo nada que ver con esto. Responderán los que tienen que responder.

Pero transcurrido ese mes de julio del año 2023 a febrero del 2025, se van conociendo piezas que tiene el Ministerio Público.

Lo que conocemos a esta fecha evidencia que Catalina Pérez, la parlamentaria que hoy en la Corte de Apelaciones de Antofagasta unánimemente la desaforó, sí tenía conocimiento, al menos en lo que andaba su pareja o lo que andaban sus amigos.

Es decir, la base desde el inicio de Democracia Viva, Catalina Pérez para el Ministerio Público, supo y siempre tuvo información.

En la audiencia se revelaron algunas conversaciones donde incluso Catalina Pérez acompañó a Daniel Andrade hasta esta pseuda dirección que se dio al Ministerio de Justicia y a las autoridades de gobierno para decir que ahí funcionaba Democracia Viva cuando era solo una fachada, que finalmente eso es lo que busca establecer el Ministerio Público.

Mensajes entre Andrade y Pérez, por WeChat

No olvidemos tampoco los chats donde se ve coordinación entre Catalina Pérez con su expareja para decir: oye, pongamos un sticker o algo así para que parezca que aquí funciona la fundación; no atendemos público.

De hecho, en la estructura de la mensajería que se reveló durante esta jornada tiene más de 178 páginas de conversación y fíjese que no es por WhatsApp, es por WeChat.

Para las personas que han viajado a China, saben perfecto que el WeChat es una especie de WhatsApp, pero chino, donde usted incluso puede cargar tarjeta de crédito para comprar en China.

Hay un límite también, tiene que haber un límite en esa situación, sobre todo si ella presuntamente sabía lo que estaban haciendo, sabía cuál iba a ser el siguiente movimiento, había coordinación; incluso se ha dicho que ella era la que coordinaba las cosas de esta fundación.

Estos son los datos que se han conocido; hay que esperar el resto de la investigación y también lo que se va a establecer.

Pero esa mensajería tan importante para establecer si sabía o no sabía, yo creo que es clarísimo que lo que nos dijo Catalina Pérez, culpando a dos hombres grandes y que no sabía nada, se cae a pedazos con el tiempo.

Ahora se desaforó y se viene su formalización, que es lo que el Ministerio Público estaba pidiendo, justamente esto, para poder conocer cuáles van a ser los cargos que va a enfrentar.

Respecto a esto, ahora con esto se fumó su idea de ser candidata al Parlamento, a la reelección; algo que ella había dejado abierto, había dicho que en marzo, que en los próximos meses iba a tomar esa decisión.

Aquí hay dos puntos; también es como este caso, el de Democracia Viva, el de ProCultura ha afectado también la imagen de las fundaciones que sí hacen la pega.

Revisa todo el análisis de Causa y Efecto en el video de la nota.