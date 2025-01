Causa y Efecto: La realidad economica de Chile con una elección presidencial en el horizonte

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El recorte de presupuesto del Ministerio Público genera críticas y preocupación en diversos sectores, ya que desde Hacienda, con la aprobación del Congreso, se han ajustado al máximo los gastos. La población muestra pesimismo ante la economía chilena, que lleva años con un crecimiento limitado sin comparación a décadas anteriores, generando desánimo sobre el futuro en este ámbito. Los candidatos que se postulen para las elecciones de noviembre buscarán acercarse al electorado ofreciendo soluciones económicas, pero la realidad es que no hay suficiente financiamiento. A nivel global, factores como la rivalidad entre China y EE.UU., con el regreso de Donald Trump, también impactan en el desarrollo económico de Chile. Desarrollado por BioBioChile

No hay plata. Siguen las repercusiones por el recorte de presupuesto del Ministerio Público que ha despertado críticas en distintos sectores. En corto, el desde Hacienda, con la venia del Congreso, se apretaron el cinturón lo máximo posible para reducir gastos.

Hay un arrastre del pesimismo en la población respecto a la economía chilena que no despega desde hace varios años con un crecimiento acotado y que no se compara con decadas pasadas. Hay un cierto desánimo preocupante en la población respecto al futuro en esta materia, y que no parece que vaya cambiar con una medida de la actual administración o con un nuevo gobierno que se avecina en 2026.

Justamente en esa arista, los candidatos que se presenten para estar en la papeleta en noviembre se acercaran al electorado ofreciendo miles de maravillas en materia de economía para ofrecer soluciones, pero la realidad es que no hay plata.

Y esto no se aplica solo a un escenario local del país, en el mundo se viven diversos factores que alteran el desarrollo económico de Chile. Grandes potencias que se enfrentan entre China y EE.UU que promete cambios con la vuelta de Donald Trump.

