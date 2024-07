Causa y Efecto: Ola de homicidios denota profundo fracaso del Estado y políticas públicas

La gran pregunta luego de los 18 fallecidos registrados en los últimos días, es cómo nuestro país va a ser capaz de revertir este complejo escenario.

La serie de homicidios que se registraron en Chile durante los últimos días, principalmente en la Región Metropolitana, se tomaron la agenda noticiosa de la semana.

Se trata de 18 asesinatos que ya han movilizado a las autoridades. No obstante, surge la interrogante con respecto a cuáles son las políticas concretas que se van a implementar para poder revertir esta dramática situación.

En torno a estos últimos acontecimientos, se han propuesto algunas medidas, tras una reunión en el Palacio de La Moneda. Sin embargo, la pregunta es cómo estas se van a concretar y ponerse en marcha, así como también, qué nivel de efectividad puedan tener.

Por ejemplo, uno de los anuncios que hizo el Ejecutivo fue el de ampliar la labor de fiscalización de la población migrante. Para aquello, se requiere de personal y de información previa. Así, una serie de elementos ponen en duda el cómo se pueden llevar a cabo las iniciativas planteadas.

Para poder fortalecer el plan comunal antidrogas, también se necesitaría un incremento de capital humano. En estas estrategias, queda en evidencia una buena voluntad política. El problema es que no queda claro si es posible sacarlas adelante.

Frente a este discurso y al complejo escenario que se presenta, queda en evidencia que el Estado de Chile ha fallado en garantizar la seguridad de su población.

En esta misma línea, se podría interpretar que esta larga lista de muertos en este tipo de circunstancias es la constatación de un fallo importante en las políticas públicas.

Resulta que en materia de seguridad, hay una batería gigantesca de leyes. A futuro, se pretende incorporar más proyectos legislativos, pero si estas no se cumplen o no se implementan de buena forma, no sirve de nada. El asunto medular es qué herramientas tiene el Estado para prevenir y combatir la delincuencia.