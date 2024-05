Causa y Efecto: ¿Debería el Estado chileno financiar tratamientos como el que requiere Tomás Ross?

Camila Gómez, la madre del menor con distrofia muscular de Duchenne se reunirá con el Presidente Boric el próximo miércoles 29 de mayo.

El caso de Tomás Ross, un menor que tiene distrofia muscular de Duchenne, ha dado de qué hablar durante las últimas semanas. Esto luego de que su madre, Camila Gómez, iniciara una travesía de más de mil kilómetros desde Ancud a La Moneda.

En una campaña que busca recaudar fondos para un tratamiento que supera los 3,500 millones de pesos, Camila ha logrado visibilizar esta grave enfermedad que afecta a muchos niños.

Asimismo, esta semana se dio a conocer que el Presidente de la República, Gabriel Boric, recibirá a la mamá de Tomás en su despacho para abordar este tema el próximo miércoles 29 de mayo.

En torno a esta importante reunión que sostendrá Gómez con el mandatario es que surge la interrogante de si acaso el Estado chileno debiera hacerse cargo del financiamiento que se necesita para tratar este tipo de patologías, que son de baja prevalencia en la población.

Ciertamente, no es una respuesta fácil de responder. El Gobierno podría brindar un apoyo y costear un caso particular, pero a la vez, eso supondría seleccionar a quiénes se ayuda y a quiénes no. Estas decisiones políticas, que tienen relación con el decidir a qué se destinan fondos, suelen ser complejas.

Adicionalmente, ocurre que no existe actualmente un modelo para que desde un Ministerio hagan una transferencia a un laboratorio en Estados Unidos, dado que el fármaco aún no ha sido aprobado en Chile, sino solamente en el país mencionado.