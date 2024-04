Causa y Efecto: La reforma al sistema político y el crepúsculo de los partidos

La reforma política es un tema que en su momento se conversó y que con el paso del tiempo quedó en el olvido, se habló, se analizó y terminó en el congelador. Sin embargo, recientemente ha salido de vuelta al debate político.

¿Pero cuál es la reforma política? ¿Hay ideas sobre qué modificar? El ministro de la Segpres, Alvaro Elizalde dió algunas luces, señalando que se puede tomar como base lo que fue la propuesta de la comisión de expertos del segundo proceso constitucional.

Ahí hay puntos en los que existe un consenso en el espectro político, como que los partidos políticos deben instalarse a nivel nacional para poder optar a elecciones.

Esto deja en evidencia que los partidos políticos ya no son lo que eran hace 20 o 30 años, cuando eran semilleros de formación de gente, con militantes que contaban con competencias, hoy ocurre que las directivas no tienen competencia y no ejercen el poder de militar el partido y por tanto ha habido un empobrecimiento en el debate, algo que se aplica a todos.

