¡Revisamos centímetro a centímetro el Playstation VR2!

Totalmente inmerso en otros mundos y realidades, llega este nuevo episodio de Aquí Casuales: The Show, en donde Klausen Hans y Klaudio Ortiz revisan todos los que necesitas saber del nuevo dispositivo de realidad virtual “PlayStation VR 2”. Además, analizamos uno de sus más importantes juegos de lanzamiento: “Horizon: Call of The Mountain”, una experiencia de juego única y fascinante en una tierra dominada por las máquinas..

El actor chileno Pedro Pascal se toma la pantalla del entretenimiento y ya lo tenemos a través de Disney + con una tercera temporada para “The Mandalorian”. ¿Qué pasó en este capítulo?, ¿Cuáles fueron nuestras impresiones?, te lo contamos todo en una conversación sin ningún tipo de spoilers.

En materia de videojuegos, tenemos para ti el análisis de dos títulos RPG que están llamando mucho la atención de los jugadores, comenzamos con los detalles de “Tales of Symphonia Remastered (Bandai Namco) y luego seguimos con lo que necesitas saber sobre “Octopath Traveller II” (Square Enix).

Para nuestro resumen de noticias semanales te encontrarás con: La nueva actualización que busca mejorar Pokémon Scarlet & Violet, es oficial el desarrollo del nuevo contenido para Elden Ring, HBO confirma la serie precuela del payaso IT en “Welcome to Derry” y mucho más.

Aquí Casuales: The Show se emite todos los viernes a las 21:00 hrs por las pantallas de BIOBIOTV, si te perdiste algún capítulo del programa o alguna cápsula del Update, los encuentras todos acá en la web.