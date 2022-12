Lo mejor de Xbox para Navidad, jugamos The Callisto Protocol, el futuro de LG y mucho más

La “Guía Casual Navideña 2022” nos lleva en este nuevo capítulo de Aquí Casuales The Show, a revisar la oferta de consolas, accesorios y servicios de Xbox para estas fechas de fin de año, acompaña a Klausen Hans y Klaudio Ortiz en este recorrido de productos que serán muy interesantes para ti.

Si los videojuegos tipo survival horror son lo tuyo, te invitamos a conocer nuestras impresiones para: The Callisto Protocol, título que funciona como un sucesor espiritual del clásico “Dead Space” y que te asegura varias horas de enfrentamientos con criaturas espaciales y de sobresalto mientras estás tras el control.

Termina el año y probablemente estás pensando en renovar tu monitor o televisor, es por esto que tenemos para ti una entrevista con Adam Belmar, Master Trainer de LG Electronics quien nos cuenta sobre los nuevos equipos de la compañía que seguramente te sorprenderán de buena forma y también nos adelanta un poco de lo que veremos en el futuro próximo.

Nos encanta revisar productos tecnológicos que ya están en el mercado y en esta oportunidad ponemos bajo la lupa al Xiaomi 12T Pro, para contarte cuales son sus mejores atributos y puedas tener una compra informada desde el prisma de un usuario.

Nuevos juegos ya están disponibles en las tiendas físicas y digitales: Need for Speed Unbound y Just Dance 2023, si quieres conocer más sobre ellos, no te pierdas nuestra revisión a fondo de estas nuevas entregas.

Aquí Casuales: The Show se emite todos los viernes a las 21:00 hrs por las pantallas de BIOBIOTV.