Todo sobre el regreso de Dragon Ball al cine y los videojuegos

Las esferas del Dragon han sido reunidas y probablemente alguien pidió el deseo de una colaboración de Fortnite con Dragon Ball! Acompáñanos en este nuevo episodio de Aquí Casuales: The Show, donde revisamos y analizamos todas las actividades que podrás realizar en este evento del popular Battle Royale, como siempre junto a Klausen Hans y Klaudio Ortiz.

Siguiendo con el universo de Goku y sus amigos, asistimos a la avant premier de la película: Dragon Ball Super: Super Hero y te contamos, sin spoilers, todo los que necesitas saber de esta film que ya está disponible en la cartelera nacional, tanto en su idioma original como en español latino con las voces emblemáticas de la serie de televisión.

Para nuestra recomendación semanal, te contamos sobre los elementos claves para entender la serie ”Westworld”, que acaba de terminar su cuarta temporada en HBO Max, cuales son sus orígenes y que nos ofrece este mundo distópico entre humanos y máquinas.

En nuestro “Update” revisaremos las noticias más importantes de los últimos días como: El remake de Alone in the Dark, los juegos que llegan y salen de Xbox Game Pass, los nuevos personajes de Multiversus, la hora en la que ya podrás ver El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder de Amazon Prime y mucho más.

Aquí Casuales: The Show se emite todos los viernes a las 21:00 hrs por las pantallas de BIOBIOTV, si te perdiste algún capítulo del programa o alguna cápsula del Update, los encuentras todos acá en la web.