El arte de doblaje en series, anime y videojuegos

En este nuevo episodio de Aquí Casuales The Show, nos adentramos en el mundo de los actores de doblaje y los Voice Actor, los encargados de darle vida y voz a nuestros personajes favoritos.

Dejamos actualizada tu semana Geek, en un nuevo Update, con nuevas noticias: The Last of Us la próxima serie de HBO, un nuevo adelanto del anime basado en el clásico videojuego de Shenmue y la fecha de lanzamiento de Lego Star Wars: The Skywalker Saga, entre otros.

¿Qué estamos viendo y jugando? te comentamos la reciente serie de Netflix, Archivo 84 y sucumbimos al suspenso y el misterio con el videojuego Alan Wake Remastered.

Como en cada episodio, no te puedes perder nuestra recomendación de la semana y en esta ocasión te comentamos todo lo que debes saber sobre The Peacemaker, la serie de HBO Max, que es trending en estos momentos.

Disfruta de todo esto y más contenido geek en Aquí Casuales The Show junto a @KlausenHans