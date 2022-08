La alegría y también la molestia de Pellegrini tras el debut con el Betis

El ingeniero estaba contento pues pese a que no contó con 11 de sus jugadores, 7 de ellos no pudieron ser inscritos por la regla de fair play, entre otros Claudio Bravo, el equipo se impuso al Elche de Enzo Roco de manera categórica. Sin embargo la situación que viven sus jugadores como el capitán de la selección chilena, mantienen muy molesto al DT chileno, quien no lo ocultó públicamente.