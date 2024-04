El Gobierno: ¿Un riesgo para la seguridad nacional?

Uno puede entender que por afinidades ideológicas el gobierno de Boric no considere como un riesgo para la seguridad nacional profundizar relaciones con Venezuela; subestimar el impacto negativo de la influencia de Irán en Bolivia para nuestra defensa; o, no considerar a Hezbollah como un grupo terrorista ya que hasta el momento no ha “amenazado expresamente” con atentar en contra de nuestro país. Sin embargo, esta no es la política exterior de estado que prioriza los intereses de chile y el bienestar de los chilenos. En esta columna te explico por qué.