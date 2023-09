Andrés Zaldívar lamenta la participación de la DC en el golpe de Estado: "Fuimos muy ingenuos"

Andrés Zaldívar fue un muy joven Ministro de Hacienda durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Durante el gobierno de la Unidad Popular asumió distintos cargos en su partido, la Democracia Cristiana, que paulatinamente endureció su oposición al gobierno, siendo elegido senador en marzo de 1973. Fue, también, un opositor a la dictadura militar -que lo exilió- y un articulador de la campaña del No para el plebiscito de 1988, año en que sumió la dirección de su partido. Posteriormente, recuperada la democracia, fue uno de los referentes de la Concertación de Partidos por la Democracia.

El ex ministro de Hacienda e Interior y ex senador, Andrés Zaldívar, se refirió a elección presidencial de 1973: “El país estaba dividido en casi tres tercios y cada tercio tenía su propio proyecto. La Democracia Cristiana (DC) había experimentado con Eduardo Frei lo que se llamo la Revolución en Libertad, es decir cambios muy profundos… Se creyó que podíamos lograr proyectar el gobierno de Eduardo Frei con Radomiro Tomic, pero Tomic salió tercero. No eran distancias, sacó casi el 29% de los votos, pero Salvador Allende sacó el 36% y (Jorge) Alessandri saco un poco menos del 36%. Empezó a radicalizarse el proceso”.

Además, el alto dirigente de la DC explicó la decisión de pedir el Estatuto de Garantía Democráticas para ratificar al presidente en el Congreso Pleno: “Había una duda muy grande. Dudábamos del conjunto de fuerzas que apoyaban a Allende. Primero, había un Partido Socialista, que había acordado en su congreso de Chillán reciente, abandonar la vía burguesa, y tomar la violencia para destruir la institucionalidad burguesa. El Partido Comunista, que era más conservador que el PS. Allende, que quería hacer una revolución chilena con empanada y vino tinto, pero no tenía mayoría en el parlamento”.

En cuanto a la figura de Salvador Allende, comentó que “lo que le pasó, cuando se nombra candidato en su partido, con 14 abstenciones y con 13 votos a favor, y eso llevó a que partiera en una situación de debilidad… Allende es tironeado, por un lado su vocación y vida democrática, largo tiempo en el parlamento, buena relación con Frei y mucha gente; y (por otro lado) el mundo que no creía en el parlamento y que tampoco tenía mayoría, las dos almas”.

Asimismo, Andrés Zaldívar reflexionó sobre el rol de su partido en el golpe de Estado: “Hicimos ese esfuerzo de abrir un diálogo, que no dio resultado… La DC estaba convencida que el golpe se iba a producir si no se corregía la conducta del gobierno. Hubo trece (que firmaron la carta contra el golpe), que yo creo que fueron más. Yo estuve en el otro bloque, nosotros fuimos muy ingenuos, no porque lo justificáramos, porque en ninguna parte se justificó el golpe. Lo que se nos dijo, que esperábamos que se cumpliera, era el pronto retorno a la democracia, respetando todos los derechos”.