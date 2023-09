Gloria Gaitán da detalles de Allende: "Él no hubiera permitido jamás que lo sacaran vivo de La Moneda"

Gloria Gaitán es hija de Jorge Eliecer Gaitán, el líder da la izquierda colombiana que fue asesinado en 1948 y que originó la protesta popular que se llamó “el bogotazo”. Gloria Gaitán conoció a Salvador Allende en La Habana, muy joven, en 1960. Ya presidente, Allende la invitó a trabajar a Chile y se enamoraron. Consciente de que se acercaba el golpe militar y su muerte, acordaron tener un hijo. El 11 de septiembre de 1973, Gloria Gaitán esperaba un hijo del Presidente de Chile. Gloria Gaitán es un testimonio vivo de los últimos días de Allende, en una visión íntima de sus últimos momentos.

La política y diplomática, Gloria Gaitán, comenzó su cercanía con Salvador Allende después de la Revolución Cubana: “En ese momento yo conocí, tanto en la tribuna de invitados como en un cóctel que ofreció Fidel Castro, simultáneamente a Salvador Allende, Lázaro Cárdenas y al Che Guevara. Con los años he pensado, a mí me enseñó mi mamá, que al poder no hay que rendirle pleitesía y, por lo tanto, a pesar de que en ese momento tenía 21 años, no me sentí intimidada ni sentí lo que realmente eran, unos gigantes de América Latina”.

Cuando ella ingresó a trabajar en la Oficina de Planificación, entablaron una relación. “Le dije: ‘Chicho, no me vayas a hacer sufrir"”.

Grafica su cercanía con el hecho de que Allende le pidió tener un hijo. “Él quería prolongar su vida teniendo un hijo. Él quería seguir viviendo, era su idea. Él pensaba que si tenía un hijo seguiría viviendo y decía que ese niño vería las cosas que él no podía ver”.

También, comentó que “desde el principio, él no permitiría jamás que lo sacaran vivo de La Moneda ni tampoco exiliarse fuera de Chile. Yo le decía, convencida, que él, vivo, sería más importante para unir a la gente, sabiendo esa cantidad de peleas entre la izquierda. Que el dictador, el que fuera, duraría menos si él estaba vivo y hacía un gobierno en el exterior. El último viernes que lo vi me le arrodillé a rogarle que no cometiera la idea de suicidarse o que lo matarán, eran las dos posibilidades”.

Además, Gloria Gaitán reveló que “el día en que él supo que el golpe estaba encima, me estaba enseñando ajedrez… Llegó un compañero del GAP a avisarle que todos los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas querían hablar con él. Eran las 21:00 horas, tenía que ser muy grave… Me dijo este ‘cacho’ no estira más, ‘te tienes que ir para la Colombia’… Le pregunto ‘¿Son varios generales o uno sólo los que lideran el golpe?’. Me dice ‘uno sólo’ y le digo ‘si tú quieres, yo lo mato’… Me dice la frase que a mí me parece la más extraordinaria en un ser humano: ‘Si tú lo matas, ¿qué nos diferencia de ellos?"”.