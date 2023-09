Sergio Bitar y el proyecto político de la UP: "Era viable, pero se fue tornando inviable"

Sergio Bitar Chacra es un ingeniero y economista que tiene la particularidad de haber sido ministro de los tres presidentes socialistas del país: Salvador allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Bitar fue fundador de la Izquierda Cristiana, partido que se formó en 1971 para apoyar al gobierno de la Unidad Popular. Luego del golpe de estado estuvo detenido en isla Dawson y vivió 10 años en el exilio. Regresó al país en 1985 y tuvo un destacado rol en la articulación de la oposición a la dictadura, participando en la creación del PPD y en la campaña por el NO para el plebiscito de 1988. Recuperada la democracia, fue senador por un período y ministro de Estado en dos ocasiones.

El ex ministro de Minería del Presidente Salvador Allende, Sergio Bitar, se refirió a las lecciones que se tomaron tras el Golpe de Estado en Chile.

“Una de las grandes lecciones de la Unidad Popular, para mí y para muchos que estuvimos ahí y después en la Concertación, aprendimos lo que no debíamos haber hecho: (tener) una disparidad de puntos de vista dentro de la coalición con fragmentación, y no haber habernos dado cuenta que había un Estados Unidos que quería tumbarnos de antes y una derecha golpista que iba, desde antes que asumiera el gobierno, a tratar de derribarlo”, señaló.

En cuanto al proyecto político de la UP, comentó que “había un programa, había voluntad de cumplirlo. Había la idea de que la dinámica social iba a elevar la conciencia ciudadana para tener mayoría. Pero, también, que la democracia se aguantaba, que los militares no intervenían y que la Democracia Cristiana iba a buscar algún entendimiento… Era viable, pero se fue tornando inviable”.

Respecto a la figura de Salvador Allende, sostuvo que “le tengo un gran cariño, porque lo conocí de cerca, aún cuando al principio no voté por él, voté por (Radomiro) Tomic”. Asimismo, expresó que “una de las cosas que nunca me he olvidado y siempre me impresioné, es que (Allende) estaba en los pueblos más chicos, en medio del barro, con lluvia, con los sindicatos, con la gente más pobre, hablando persona por persona… Era un hombre muy cálido, muy cercano”.

Además, tuvo palabras sobre el almuerzo que mantuvieron el Presidente y algunos ministros de Estado el 10 de septiembre de 1973: “En la discusión hubo una revisión general por general que la va haciendo (Orlando) Letelier, que era ministro de Defensa… Ahí se veía, en la exposición que él hace, la mayor probabilidad era que esto venía. Nadie se dio cuenta de que era tan inminente, porque si no el presidente no hubiera dicho ‘yo mañana lo digo (el plebiscito que realizaría)’. Le contó a Pinochet esa misma noche que tenía preparado el discurso para el día siguiente y la cosa ocurrió (el Golpe de Estado)”.

