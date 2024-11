Matías Rojas y Aullido de invierno: "Vivir en el presente el pasado e infancia que no tuvieron"

“¿Cuántas veces se tiene que contar una historia para que nunca sea olvidada?”. Esa pregunta formulada por Ingrid, con la que parte y termina la película, es el motor de Aullido de inverno.

Matías Rojas Valencia (Un lugar llamado dignidad) conversa sobre su última película, que ya está en salas chilenas.

Aullido de invierno intercala documental con ficción, dos historias paralelas y complementarias.

El documental se centra en la pareja conformada por Ingrid Szupgelies y Franz Bäar. Ella llegó de Alemania en 1962, teniendo 10 años, a Colonia Dignidad. Él fue el primer chileno en residir en la Colonia. A Francisco del Carmen Morales Norambuena no solo le cambiaron el nombre por Franz Bäar Kholen, también le impidieron volver a ver a su familia y durante 30 años lo torturaron e hicieron ensayos con él, con electroshock y uso de diversas drogas.

Ellos nunca pudieron ser pareja en la Colonia, estaba prohibido y fuertemente sancionado. Solo pudieron serlo el año 2003, cuando deciden abandonarla.

La ficción, situada en la precordillera, es la búsqueda de una mujer (Paulina García) de algo que no sabemos, si quiere abrir o cerrar un pasado que la atormenta. Si la necesidad de paz se logra con verdad o con su ocultamiento.

Ingrid y Franz “viven en el presente el pasado que no tuvieron”, dice Matías Rojas. “Colonia Dignidad es un capítulo no cerrado, no concluido, sin desenlace ni sanación”.

Aullido de invierno aborda las consecuencias de Colonia Dignidad en el presente, fuera de ella. Tiene que ver con “cómo nos relacionamos con el pasado, con nuestras cicatrices, desde una perspectiva actual”, sostiene Matías Rojas.

El director conoció a Ingrid y Franz el año 2016, cuando vivían cerca de la actual Villa Baviera. Sin embargo, hostigados por actuales residentes de la exColonia Dignidad, deambularon por diversos lugares, hicieron un traumático viaje a Alemania y, finalmente, se radicaron en un aislado lugar cercano a Coyhaique.

Aullido de invierno está en salas de chilenas. Este domingo tendrá una función especial en Puerto Varas, con un conversatorio con su director.