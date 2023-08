Detrás de las Máscaras: Cabros del barrio narran historia de fútbol, música y afectos en Tell Me Why

Como “un espectáculo teatral y musical” que los realizadores definen “irreverente, gracioso y original” llega a la cartelera “Tell Me Why”, cuyo soporte son canciones, entre otros, de Backstreet Boys, New Kids On The Block, Take That, NSync, Magneto y Son by Four, Bee Gees, interpretadas en vivo más coreografías de conocidos actores y actrices nacionales.

El montaje narra la historia de amigos buenos para el baby fútbol, sorprendidos por la apertura de una nueva situación, luego que uno de ellos es llamado a una competencia de mayor nivel y tendrá que decidir entre quedarse -sólo por los afectos- o irse tras una probable carrera que siempre anheló.

Los creadores y directores de esta comedia musicalizada, Felipe Olivares y Juan Andrés Rivera (Los Contadores Auditores) cuentan ahora detalles de una propuesta que aporta un momento de alegre distensión “al estilo de las boybands”, en Detrás de las Máscaras en BBTV.

TELL ME WHY

Dramaturgia y dirección: Los Contadores Auditores.

Elenco: Carmen Disa Gutiérrez, Gabriel Urzúa, José Antonio Raffo, María Gracia Omegna, Dayana Amigo, Koke Santa Ana, Mariela Mignot, Carlos Donoso.

Dirección musical: Gabriel Rammsy.

Coreógrafo: Ian Harting.

Diseño escenografía e iluminación: Daniela Fresard.

Diseño Vestuario: Los Contadores Auditores.

Sonido: Ricardo Inzunza.

Coach vocal: Javiera Vinot

Músicos: Mauro Galleguillos (batería), Felipe Bórquez (teclados), Gabriel Rammsy (guitarra eléctrica y electroacústica)

Grabación, mezclas y programación de instrumentos electrónicos, arreglo de voces de apoyo: Martín Benavides

Coproducción: Cultura Capital, Nescafé de las Artes.

Producción: Alessandra Massardo, Matías Morales

Sala Nescafé de las Artes. Manuel Montt. Jueves a sábado, 20.00 horas; domingo, 19.00 horas. Entradas: Ticketek y boletería. 3-13 agosto 2023