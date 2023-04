Lorena Zilleruelo: "Fue una doble transición: de mujer a hombre, de niño a adulto. Ahora es feliz"

La directora del documental “Soy niño” conversa sobre la transición de su prima Andrea en su primo Bastián.

“La familia es fundamental, esta familia contenedora. La importancia del cariño, de la aceptación. Al inicio no sabíamos cómo iba a ser el proceso. Fue algo inesperado. Los padres se cuestionaron mucho, pensaron en un episodio, en alguna agresión”, dice Lorena Zilleruelo. “Cada uno tuvo sus tiempos de aceptación. Fue muy bonito que Bastián aceptó que cada cual tuviera sus tiempos, y eso es esencial.”

“La sociedad tiene miedo a lo que no entiende, a lo que no conoce”, afirma. “Aunque mi primo me explique, hay cosas que no voy a entender. Pero ¿en qué me afecta que sea primo o prima? Lo que me importa es que sea feliz.”

Durante su transición “empecé a ver a alguien “más en sus zapatos”, más feliz”, sostiene. “Fue una doble transición, de mujer a hombre y de niño a adulto.”

El documental se estrena en salas del país este jueves 13 de abril. Más información en Instagram @soynino_documental

Soy niño

Dirección y guión: Lorena Zilleruelo.

Montaje: Nicolas Bancilhon, Lorena Zilleruelo, Léa Chatauret, Sandra Ach.

Producción: Elisa Sepúlveda Ruddoff, Quentin Laurent, Amalric de Pontcharra, Eric Dufour.