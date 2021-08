José Miguel Mardones: "En Chile no existe agenda pública que proteja los sitios arqueológicos"

Foto: Curicopedia

Arquitecto integrante del Estudio AchMotion (AM) conversa del sitio arqueológico Tutuquén, ubicado cerca de Curicó.

Con cuatro estratos fechados con 10.500, entre 5.300 y 4.700 y 1.000 años de antigüedad, el sitio fue descubierto durante los trabajos de reconstrucción del retén de Tutuquén, hace mas de quince años. Sería el cementerio más antiguo de America.

“El Estado de Chile está muy al debe con la Arqueología”, afirma José Miguel Mardones. “Es un tanto escandaloso que las autoridades dejen a los vecinos la responsabilidad de resguardar un sitio arqueológico tan importante”.

ArchMotion a desarrollado proyectos de arquitectura para un Centro de Contemplación In-Situ, un Centro de Investigación Arqueológica y un Museo Arqueológico y de Cultura Indígena.

“No existe agenda pública que proteja los sitios y objetos arqueológicos en el país”, afirma. “Yo envié vía transparencia solicitudes de información a todos”, pero “como no existe una agenda, no se sabe cómo funciona ésto. No hay experiencia”.

“El año pasado hubo un compromiso del Seremi para poner un cierro y un letrero para proteger el sitio. Ni siquiera eso se ha hecho”, concluye.

En el sitio, con diversos cuerpos humanos, se encontraron diversos objetos. Entre las particularidades, están el que hay cráneos con deformaciones intencionales, la existencia de conchas de moluscos marinos y restos de una planta no endémica de Chile.