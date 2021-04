Inti Briones: "La uniformización tiene algo infantil, como pensar que podemos gobernar la Tierra"

El destacado director de fotografía peruano-chileno conversa de cine, identidades y el rol de los creadores, a propósito del Festival de Arte Sur Andino Arica Barroca que se desarrollará entre el 29 de abril y el 2 de mayo a través de www.aricabarroca.cl

Inti Briones, que ha trabajado co Raúl Ruiz (1941-2011), Pablo Perelman, Marcela Said, José Luis Torres Leiva, Dominga Sotomayor y Alejandro Fernández Almendras, entre otros, habla de su oficio, de cómo interactúa con otros integrantes de un equipo cinematográfico, de procesos creativos, identidades y lo esencial de la vida.

“Cuando hablamos de existir y de procesos creativos, inmediatamente vamos a lo que nos constituye, de lo que nos alimentamos”, sostiene, y del “estar aquí y en el presente.”

“La uniformización tiene algo infantil, como pensar qe podemos gobernar a nuestra madre Tierra”, afirma, en ese sentido, “el cine y el arte están muriendo para repactar su renacimiento”

“Los Chicago Boys no quieren su presente y por lo tanto no quieren preservar algo”, dice Inti Briones, e invita a un “contacto con una culinaria colectiva que no es fast food”.