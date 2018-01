¿encontraste un error? avísanos

Massú advierte: "Si somos favoritos es porque nuestros jugadores vienen jugando bien"



Publicado por Raúl Galdames

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, se refirió al confronte de este viernes y sábado ante Ecuador en el Court Central del Estadio Nacional y que otorga el paso a la final de la Zona I Americana, remarcando que sí son favoritos, es por el nivel de sus jugadores.

“Cuando jugamos con Colombia y a ellos le preguntaban lo mismo, ahora somos nosotros. Siempre habrá presión y nerviosismo, pero eso no es tema, los partidos hay que jugarlos en la cancha, ahí se termina el favoritismo. Si no estás concentrado, no tienes respeto, te puedes confiar y pierdes”, apuntó.

“Respetamos a Ecuador, ellos intentarán dar la sorpresa. Si somos favoritos es porque nuestros jugadores vienen jugando bien, eso es bueno. Si estas con mejor ránking es porque vienes haciendo las cosas bien”, agregó.

En cuanto a la conformación del equipo, Massú indicó que aún no lo habla con los jugadores y que todavía no lo tiene definido.

“Generalmente yo lo entrego entre martes y miércoles, y todavía tengo que hablar con los jugadores y ver a quien escogeré para poner el viernes en cancha. Dependiendo de lo que pase el viernes veré que decido para el sábado”.

“Chile tiene la presión”

El capitán de Ecuador, Raúl Viver, fue el primero en enfrentar los micrófonos, a quien se le preguntó por el estado de la cancha, consulta definida por él mismo como recurrente tras lo acontecido durante el tie ante Colombia el 2016.

“Entiendo la preocupación por lo que sucedió con Colombia, yo creo que ahora es una situación totalmente diferente. La cancha puede mejorar, incluso de ayer a hoy ha mejorado bastante, pero como te digo no es una situación comparable a la anterior”.

En relación a la presión sostuvo que “en Copa Davis presión va a haber siempre, es parte de esta competencia, nosotros la tenemos, Chile la tiene porque son locales y por el cierto favoritismo que trae. Igual a los jugadores les gusta esa presión considerando la experiencia que tienen en esta competencia”.

