US Open recordó la tremenda derecha de Fernando González jugando dobles con Mardy Fish

¿encontraste un error? avísanos

En la víspera del cuarto Grand Slam del año, las redes sociales del US Open no han parado de recordar jugadas de torneos anteriores, donde los chilenos han aparecido en varias de ellas.

La primera fue un punto de Marcelo Ríos a Nicolás Massú en la edición del 2000 y luego otro del ‘Chino’ ante Michael Chang en 1997. También destacaron una jugada del ‘Vampiro’ y Fernando González en dobles.

Lee también | US Open recordó la “magia” de Marcelo Ríos con ‘puntazo’ ante Michael Chang

Si bien el US Open 2017 ya arrancó con los duelos preliminares, el cuarto ‘major’ de la temporada sigue mostrando los mejores puntos que se han visto en el certamen, y esta vez fue el turno del ‘Feña’ González.

Jugando dobles en 2006 junto a Mardy Fish, el mismo con que perdió en la semifinales de los Juegos Olímpicos de Atenas, ‘Mano de Piedra’ se mandó una fenomenal derecha, punto que fue elogiado por el Abierto de Estados Unidos.

En el mismo video aparece otro punto del tenista nacional. En ese año la dupla chilena-estadounidense sólo llegó hasta la segunda ronda.

#WaybackWednesday:

These guys had some fun playing doubles together in Flushing Meadows…

😎 @MardyFish @elfergonzalez 😎

🎥: 2006 #USOpen pic.twitter.com/bIuKyWxZN5

— US Open Tennis (@usopen) August 23, 2017