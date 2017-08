El gran punto del ’Chino’ Ríos a Nicolás Massú que recuerda el US Open

¿encontraste un error? avísanos

Los recuerdos de buen tenis invadieron las redes sociales luego de que el Twitter oficial del US Open recordara un partido significativo para nuestro país donde se enfrentaron dos de las mejores raquetas de la historia tenis chileno.

Se trata del partido que jugaron Nicolás Massú y Marcelo Ríos en la edición del 2000 donde el Twitter del Gran Slam de Estados Unidos los recordó. El duelo se dio en la primera ronda del torneo con un resultado favorable para el zurdo por un disputado 6-3, 7-5, 1-6 y 7-6 (6).

Lo que destaca la red social del US Open es una de las mejores jugadas del partido que sorprendió a todos los presentes que terminaron aplaudiendo al ‘Chino’.

La jugada sucede así: servicio de Massú, Ríos responde de buena forma, pero el viñamerino se va a la red y con un potente golpe obliga al exnúmero uno a desplazarse con mayor velocidad para así despacharse una notable devolución propia del ‘Chino’.

Así ocurrió todo:

No Look, No Problem:

On an outer court at the 2000 #USOpen, @MarceloRios75 hit this stunner hot shot 🆚 his countryman @massunico!

🇨🇱🎾🔥👌🏼 pic.twitter.com/3Hyh7gl1Ma

— US Open Tennis (@usopen) August 4, 2017