Hinzpeter y polémica en Federación de Tenis: "No tengo nada que ver con la impugnación"



Publicado por José Luis Rivera

José Hinzpeter salió al paso de las críticas del Ulises Cerda, actual presidente de la Federación de Tenis de Chile (Fetech) quien lo acusó de estar tras las acciones que terminaron con la impugnación de las elecciones que lo instalaron en el cargo.

En diálogo con BioBioDeportes, Hinzpeter sostuvo que “me da pena escuchar las declaraciones del señor Cerda, porque hace un año que me fui del tenis. No tengo nada que ver con la impugnación, que se hizo a los 10 días de que se hizo la elección. Tendría que haber apoyado a esta lista, como lo hice, y luego impugnar la elección”.

El directivo profundizó en el tema, expresando que “la impugnación se hizo en enero de este año y yo no tenía ningún problema con la directiva actual. Me molesta mucho que se digan cosas que no son ciertas“, agregando que “lo que tiene que hacer el señor Cerda es arreglar los problemas él solo y no seguir usando mi nombre para ensuciarme o solucionar los problemas que él mismo ha creado en la federación”.

El exdirectivo también respondió a los jugadores Hans Podlipnik y Gonzalo Lama, quienes apuntaron en su contra señalando que todo correspondía a un deseo de retornar a la conducción del tenis chileno.

“No pienso volver a la federación, no tengo ningún interés y cerré la puerta definitivamente” señaló, a la vez que reveló que “me preocupa mucho que estos jugadores, que son personas jóvenes, profesionales y que deben dedicarse a jugar, estén hablando mal de mi sin ningún fundamento. Jamás he pensado volver a la federación y siguen ensuciándome. No entiendo ni a Podlipnik ni a Lama en las cosas que están haciendo, ni menos a la federación que use a jugadores de Copa Davis para enfrentarse a dirigentes o ensuciar nombre. Están equivocados y ojalá recapaciten”.

Para Hinzpeter, la acción de Cerda apunta a “justificar los errores que ellos han cometido en una muy mala gestión. El tenis está en el suelo, a punto de ser intervenido, con proyectos propios y no nuestros que están objetados por el IND“.

Por último, comentó que “cuando tenga tiempo haré un balance de lo que hicimos, pero desde ya la conferencia de prensa la hicieron en Cerro Colorado, que es un lugar que conseguimos nosotros, en la mesa que conseguimos nosotros y el recinto en el que conseguimos recursos para construir. O sea, sentados en el mismo lugar que nosotros, que fuimos tan malos dirigentes, conseguimos para que ellos puedan desarrollar su actividad. Está bueno ya de justificar su mala gestión con mi nombre. Hace un año que dejé la federación y nunca más pienso volver”.

