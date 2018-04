¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Jorge Martínez Fontena: el ’Niño Maravilla’ del rally chileno apunta al WRC



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Raúl Galdames

Comienzan a calentar los motores. Hoy comienza una nueva edición del RallyMobil donde los ojos se pondrán sobre Concepción, la ciudad escogida para ser Evento Candidato del Campeonato Mundial de Rally (WRC por sus siglas en inglés).

Este fin de semana será clave y el personal internacional del WRC y la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) estarán atentos para ver si la capital del Bío Bío se sumará o no al calendario del certamen por los próximos tres años.

Uno que está ansioso por que comience todo esto es Jorge Martínez Fontena. El piloto penquista y ocho veces campeón del RallyMobil conversó con BioBioChile sobre el Evento Candidato, las opciones que tiene Concepción, su nuevo auto y también sobre su apodo donde dejó en claro algunas cosas sobre ser el ‘Niño Maravilla’.

Mirando al WRC

Ahora abordo de su Peugueot 208 R5, y siempre con su navegante Alberto Álvarez, Martínez espera con ansias que comience el RallyMobil. El piloto del Team Joker debutará en la categoría mundialista y dijo que “hay muchas expectativas y como siempre voy a intentar pelear los primeros lugares. Eso sí, ahora todos debutamos en la R5 entonces estamos todos en un terreno que muchos no conocemos”.

“Tenemos experiencia con la tracción integral y eso nos va a ayudar bastante para pelear el campeonato de aquí a fin de año”, aseguró.

Concepción es Evento Candidato y hay grandes probabilidades de que el WRC llegue a Chile. Sobre esto el piloto comentó que “este años nos estamos pegando un salto tremendo en todos los sentidos. Esto va a ser un espectáculo tremendo para todo el mundo”. Acto seguido añadió que “Concepción reúne todas las características para lograrlo. Los caminos resisten todo tipo de clima. Hay puerto, aeropuerto y una gran capacidad hotelera para recibir a una grupo gigante de personas”.

Sobre esto, Martínez fue enfático en decir que “que llegue el Mundial de Rally es como que venga la Fórmula 1 a Chile. Es lo mejor de lo mejor”.

Consultado por si pretende competir en las próximas ediciones del WRC, el ocho veces campeón del RallyMobil contestó que “de todas maneras, pretendo seguir corriendo todo el tiempo que pueda y si llega el Mundial obviamente que voy a correr para poder representar de la mejor manera a Chile y a Concepción”. Eso sí, este año no correrá el certamen internacional pero si viajará a apoyar a Pedro Heller, su compañero de equipo que ya corrió el año pasado.

¿El verdadero ‘Niño Maravilla’?

Desde hace tiempo que Jorge Martínez Fontena deslumbra en el mundo del rally. Ganó tres veces el campeonato regional con su Fiat 600, fue campeón ocho veces del RallyMobil (en las categorías N4 y R3) y fue premiado como el piloto revelación en 2004. Gracias a sus habilidades el penquista fue bautizado como el ‘Niño Maravilla’ del rally.

El apodo viene gracias a la comparación que se le hizo con Alexis Sánchez, hoy en el Manchester United. El tocopillano desde antes del Mundial sub 20 de Canadá 2007 ya maravillaba con sus lujos que lo tienen en lo alto del fútbol mundial. Ambos desde pequeños comenzaron a mostrar su talento que hoy los tiene como exitosos deportistas.

Hoy Martínez tiene 31 años y consultado por el apodo que lo une con el seleccionado nacional comenta que “me da risa que me digan así, ya estoy viejo (ríe), obviamente en su minuto lo tomé con harta alegría porque me estaban piropenado, pero hoy me da risa porque ya soy de los más viejos del circuito”.

Eso sí, el piloto cierra la entrevista con una anécdota de culto. “El otro día subí a la Mayte Rodriguez al auto y le dije que yo era el verdadero ‘Niño Maravilla’. Se cagó de la risa”, finalizó.

Tendencias Ahora