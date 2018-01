¿encontraste un error? avísanos

Quintanilla y Cornejo terminan dentro de los diez mejores en el Rally Dakar 2018



Publicado por Marcelo Canario

Los pilotos chilenos en el Dakar siguen cosechando grandes resultados y ahora fue el turno de las motos, donde Pablo Quintanilla y José Ignacio Cornejo finalizaron dentro de los diez primeros en la clasificación general tras terminar la última jornada de la competencia en Córdoba, Argentina.

El caso de José Ignacio Cornejo fue el más llamativo. Hasta último momento su participación estuvo en duda, pero la baja por lesión de Paulo Goncalves hizo que desde el equipo Honda reclutaran al chileno, quien terminó transformándose en la revelación de las motos.

Finalmente el chileno finalizó 10° en la clasificación general con un tiempo total de 45 horas, 30 minutos y 6 segundos. Tras su llegada a la meta, Cornejo comentó a la cadena Fox Sports Chile su gran desempeño “se fue dando día a día, el equipo no me ponía presiones y yo tampoco quise hacerlo, tampoco me puse algún limite. En algún momento estuve séptimo en la general, después en el 15 pero me fui recuperando hasta llegar al décimo.

Por su parte Pablo Quintanilla tuvo una jornada bastante regular terminando en el puesto 47° de la clasificación de paso con un tiempo de 1 hora, 49 minutos y 54 segundos. Esto no fue impedimento para que “ Quintafondo” se metiera en el grupo de los diez mejores ya que con 45 horas, 30 minutos y 6 segundos remató 8° en la tabla general.

A su llegada a la meta, el chileno se mostró conforme con su rendimiento a pesar de tener mayores expectativas “Fue una carrera cuesta arriba desde el comienzo partí enfermo y con problemas con la moto, perdiendo mucho tiempo. No baje los brazos y seguí hasta el final pero definitivamente este no fue mi Dakar”, fue lo que consignó a Fox Sports.

El otro piloto chileno en competencia fue Patricio Cabrera quien en la última etapa disputada en Cordoba finalizó en el 38° lugar, con un tiempo de 1 hora, 47 minutos y 4 segundos. Mismo lugar ocupó en la general con un crono final de 55 horas, 36 minutos y 49 segundos.

En cuanto a los ganadores de la competencia, el podio lo conformó el austriaco Matthias Walkner con un total de 46 horas, 6 minutos y 1 segundo. Lo siguieron el argentino Kevin Benavides con 43 horas, 22 minutos y en tercer lugar el australiano Toby Price con 43 horas, 29 minutos y 1 segundo.

