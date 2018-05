Daniela Asenjo, la boxeadora chilena que dejó su trabajo para ganar el título mundial

Buena tarde de boxeo, entrenando con la mejor implementación👊💪🙏 Gracias a @everlastcombatchile #everlastcombat #clubko #boxeofemenino #leonaasenjo #everlastcombatchile #boxintraining

A post shared by Daniela Asenjo Garrido (@leona_asenjo) on Mar 20, 2018 at 4:56pm PDT