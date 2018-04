Daniela Asenjo disputará el título mundial de la FIB ante la argentina Debora Dionicius

Ya mas tranquila quieronagradecer a todos quienes asistieron y estuvieron pendientes de la velada de anoche en el gimnasio Las Ánimas. Se logró el objetivo, quizá no de la forma esperada…pero se logró. Hoy se descansa y mañana seguimos con todo nuenamente…..las oportunidades son para tomarlas y enfrentarlas con responsabilidad y para eso estamos trabajando. El próximo 18 de Mayo estaremos disputando el título el título mundial de la FIB ante la campeona invicta Debora Dinonicius. Un orgullo para mi poder tener la posibilidad de disputar un titulo de tal importancia. No hay nada que perder y mucho que ganar. Tengo las ganas, la ilusión y la garra para subirme a enfrentar nuevos desafios, de eso se trata la vida. Salir de la zona de confort y aspirar siempre a mas. Muchísimas Gracias a todos!!! Feliz por el boxeo Valdiviano, nuestro querido club K.O y nuestros compañeros que dejaron todo arriba del ring anoche. Un abrazo y mil gracias 🙏🙏🙏

A post shared by Daniela Asenjo Garrido (@leona_asenjo) on Apr 29, 2018 at 11:25am PDT