El espectacular try de los ’Cóndores’ 7 en Hong Kong que destacó el World Rugby Sevens

Hoy en la mañana la selección nacional de rugby seven venció a Hong Kong 24-12 en la qualy de la 7ª Fecha del Circuito Mundial. Ahora los ‘Cóndores’ 7 jugarán la semifinal contra Alemania.

Benjamín De Vidts, Rodrigo Fernández y Francisco Metuaze fueron los chilenos encargados de anotar y asegurar el marcador del partido, pero hubo un try que llamó la atención de todo el mundo.

La propia World Rugby Sevens destacó la anotación que realizó Metuaze, pero esta acción la comenzó Lucas Wescott.

Allí, Wescott ganó el line y comenzó una carrera de 90 metros donde esquivó a sus rivales y a punta de habilidad logró avanzar para finalizar la jugada con un pase para que Metuaze concretara el try y, además, sellar el paso a semifinales de Chile por segundo año consecutivo.

Revisa acá el video:

That's a Beauty! Chile book a place in the World Rugby Sevens Series Qualifier semi final with a 90 metre beauty #HK7s pic.twitter.com/UqTwQIa014

— World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) April 7, 2018