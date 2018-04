Los ’Cóndores’ 7 jugarán la ’semis’ contra Alemania en la qualy del Seven de Hong Kong

¿encontraste un error? avísanos

Una gran marca lograron hoy los ‘Cóndores’ 7 en el Seven de Hong Kong luego de derrotar con autoridad a los locales en la qualy.

El equipo dirigido por Edmundo Olfos venía de vender a Georgia en su tercer partido por la fase de grupos por 29 a 5, lo que sumado a la victoria de Japón sobre Uganda lo dejó en el primer lugar del grupo E.

Luego debieron enfrentar a Hong Kong por los cuartos de final. El primer golpe fue chileno y Benjamín De Vidts fue el encargado de abrir la cuenta, acto seguido respondieron los locales con un try convertido para dejar el marcador 7-5.

De Vidts volvió a anotar para aumentar el electrónico 5-10 y luego de esto se volvieron imparables. Rodrigo Fernández y Francisco Metuaze fueron los encargados se sentenciar el partido y llevar a Chile a las semifinales dejando el marcador 24-12 en el Hong Kong Sevens.

Ahora la selección nacional de rugby deberá jugar las semifinales contra Alemania en la madrugada del domingo a eso de las 01:32 am, mientras que la otra llave la disputarán Japón contra Irlanda.

Contra los germanos, Chile venció a Punta del Este 17-10, mientras que en Viña del Mar cayó 22-17.

Recordar también que el ganador de este torneo paralelo a la 7ª Fecha del Circuito Mundial ascenderá a la máxima categoría en la temporada 2018-2019 reemplazando al equipo que termine en el último lugar de la actual temporada. El año pasado este cupo lo ganó España al superar por 12-7 a Alemania, mientras que Japón descendió.

Your World Rugby Sevens Series Qualifier semi-finalists in Hong Kong are:@DRVRugby v @chilerugby1 @JRFURugby v @IrishRugby

Coverage starts Sunday at 12:32pm (GMT+8), on https://t.co/AVuB1ED0c2 and https://t.co/ld2H6uFgF4 pic.twitter.com/mSzOM5IYCy

— World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) April 7, 2018