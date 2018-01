¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Voleibolistas chilenos apuntan a dirigentes por amenazas a jugadores y entrenadores



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Raúl Galdames

El deporte chileno se ha movido bastante en enero. Primero fue la baja del presupuesto en el deporte nacional, luego las quejas de la Federación de Básquetbol por la reducción de los dineros pese a los grandes resultados del año pasado y ahora último la eliminación del ajedrez de los Juegos Deportivos Escolares lo que significó la queja del Presidente de dicha Federación.

Lee también: El reclamo del ajedrez chileno luego de la exclusión de los Juegos Deportivos Escolares

Pero luego de todo esto, ahora se sumó otra polémica más al deportes de nuestro país: jugadores de vóleibol playa acusaron a dirigentes de la Federación (Fevochi) por distintos puntos escritos en una carta, entre ellos amenazas a jugadores y entrenadores, bloqueo en competencias externas, premios y un portal de transparencia, entre otros puntos.

El escrito inicia diciendo que “las últimas semanas hemos estado en una gran incertidumbre con respecto a lo que pasará esta temporada (…) Tenemos acotaciones y peticiones que como jugadores han surgido por hecho anteriores y que al día de hoy continúan pasando”.

La carta enumera 16 puntos en lo que destacan en primer lugar las amenazas a jugadores y entrenadores. “Las decisiones de que personas juegan o no las competencias internacional tienen que ser hechas con un criterio técnico. Por ningún motivo aceptamos amenazas jugadores ni a entrenadores de la selección nacional”, escribieron y luego agregaron que “los dirigentes no deben por ningún motivo tomas decisiones de este índole”. También detallan que estos casos se repiten en las categorías sub 17 y sub 21.

Los jugadores también denunciaron un bloqueo en competencias a las de la Fevochi. “Dado que la Federación firmó un acuerdo de exclusividad con la productora Vivosport, no se ha permitido una libre competencia entre productores independiente y empresas productoras que quieran participar del Circuito Nacional de Vóleibol Playa. Creemos que este acuerdo va en contra los principios de la federación de voleibol playa, que se basa en fomentar y desarrollar el voleibol playa a nivel nacional”, añadieron en la carta.

En otros puntos también destacaron los premios al momento de competir donde señalaron que “Al día de hoy los premios no representan ningún incentivo relevante para los jugadores ya que en muchos casos no alcanza ni siquiera a cubrir la participación de la dupla en los eventos. El premio mínimo a repartir por rama en la liga A1 debe ser $1.000.000. Punto a negociar para otros tipos de torneos”.

En el escrito también van peticiones para el Ministerio del Deporte donde destacaron un portal de Transparencia para todas las Federaciones junto con auditorías externas a cada una de las agrupaciones deportivas.

Lee acá la carta completa:

Carta a La Federación de voleibol by BioBioChile on Scribd

Tendencias Ahora