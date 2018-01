¿encontraste un error? avísanos

El reclamo del ajedrez chileno luego de la exclusión de los Juegos Deportivos Escolares



Publicado por Raúl Galdames

Causó conmoción. La exclusión del ajedrez en los Juegos Deportivos Escolares (JDE) dejó paralizados a todos los amantes del deporte ciencia. Una Destacada ajedrecista profesional y hasta el mismo Presidente de la Federación dieron a conocer su malestar por la situación que según ellos perjudica al deporte y a los niños que desean competir.

A modo de contexto, los Juegos Deportivos Escolares tienen como objetivo generar una instancia deportiva competitiva masiva e inclusiva que convoque a todos los estudiantes del sistema escolar, de enseñanza básica y media, proveniente de unidades educativas municipales, particulares subvencionadas y particulares pagadas, para constituir una plataforma de desarrollo deportivo.

Damaris Abarca tiene 27 años y es ajedrecista profesional. Dedica su vida al deporte que le robó el corazón, pero la semana pasada una noticia la hizo volver a su casa con tristeza: Los JDE ya no contarán con ajedrez. “Da una pena y rabia tremenda porque no potenciamos el deporte en el país”, así calificó la situación a BioBioChile y luego agregó que “empecé a jugar a en los Juegos Deportivos Escolares en una escuelita en Rosario”.

La tetracampeona nacional de ajedrez cuenta también que “a nosotros nos conmocionó cuando leímos las bases de los JDE y no aparecía el ajedrez como deporte”. Abarca cuenta que al principio no entendían nada, pero luego comenzaron a buscar explicaciones que no tardaron en llegar desde el Instituto Nacional del Deporte.

La Federación fue al IND para pedir explicaciones del caso y lo que se les dijo es que “sacaron el ajedrez por dos razones: por no ser un deporte estratégico y lo otro es el tema presupuestario”.

Sobre los primero, Abarca señaló que “el ajedrez en su esencia un deporte de estrategia y está comprobado que beneficia directamente a los niños que lo practican”, mientras que por el tema de presupuesto respondió que “nos llama la atención porque no es un deporte caro, no se gasta prácticamente nada porque los tableros los tiene las escuelas y el traslado de los niños lo tienen las Municipalidades”

Además de ella, hay muchos otros ajedrecista profesionales que se dedican a entrenar y arbitrar campeonatos, por lo que Abarca se lamenta diciendo: “Que se hayan acabado los JDE significa que quedan muchos ajedrecitas sin trabajo”.

En la misma línea, el Presidente de la Federación de Ajedrez, Juan Carlos Mundaca también señaló estar molesto por esta situación y en conversaciones con BioBioChile dijo que en un principio “los presidentes de los distintos clubes empezaron a llamar preocupados porque el ajedrez no aparecía en los JDE, nosotros no teníamos idea”.

“Luego fuimos al IND para intentar a hablar y también organizar una reunión con el Ministro”, ahí Mundaca confirmó la misma respuesta que entregó Damaris Abarca .

Sobre eso, Mundaca se lamentó y señaló que “vamos para atrás, me parece increíble que nos saquen por eso” y advierte que “esto va a provocar un tremendo desincentivo de todos los colegios que practican ajedrez en los Juegos”.

El Presidente de la Federación de Ajedrez fue personalmente para buscar respuestas y allí habló con personal del IND donde al final “se comprometieron para arreglarlo y para intentar que el ajedrez llegue hasta la fase regional”.

El presupuesto que recibió el año pasado la Federación fue de $45.000.000 de pesos, lo mismo que recibieron este año según detalla Mundaca. “Nos dan esa cantidad de dinero, que es poca para una entidad deportiva. Además pedimos otros $40.000.000 para el Panamericano que realizaremos este años y será el segundo torneo masivo de Chile en la historia. Este torneo cuesta cerca de $200.000.000 y reúne a 600 deportistas”.

Por último el timonel del ajedrez nacional va más allá y anticipa lo que puede pasar al corto plazo: “El efecto de esto será muy malo, hay muchos ajedrecistas que se quedarán sin trabajo y queremos agotar todo los recursos para solucionar esto”.

Según información recabada por BioBioChile, fuentes del IND señalaron que “la decisión fue tomada por el IND a nivel central” y que en el caso del “Biobío no hemos recibido ninguna comunicación oficial al respecto, por lo que no podemos informar las razones ni otros pormenores de esta determinación”.

