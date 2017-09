¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

La furia de ’Canelo’ tras empate con Golovkin: "Gané 7 u 8 rounds de la pelea, fácil"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

No se guardó nada. El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez acabó furioso tras la pelea que protagonizó con Golovkin en Las Vegas.

¿Por qué razón? El azteca se considera perjudicado con la decisión de los jueces, quienes dieron un empate como resultado final.

Lee también: Ganó el boxeo: Golovkin y ‘Canelo’ igualaron en el mejor combate del año en Las Vegas

Tras la pelea, ‘Canelo’ sostuvo tajante -y con evidente enojo- que “gané 7 u 8 rounds de la pelea, fácil”.

“Él no era como pensaba, por todo lo que decían. La verdad no me sorprendió nada de él“, declaró el mexicano.

En la misma línea, Álvarez se mostró dispuesto a una segunda pelea contra ‘GGG’: “Si la gente quiere, hacemos la revancha. Le volvería a ganar”, expresó con molestia.

Por otro lado, consignar que Golovkin se mostró tranquilo con lo exhibido en Las Vegas y afirmó que “tengo mis cinturones, soy el campeón. Gané yo“.

Tendencias Ahora