¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Ronald Fuentes y la suspensión de Hoyos: "Gustavo Flores estará en la cancha"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Raúl Galdames

El jueves la Universidad de Chile visitará a Cruzeiro por la Copa Libertadores en Belo Horizonte.

Pero ayer en la noche los azules recibieron una mala noticia: Ángel Guillermo Hoyos no podrá dirigir en el duelo crucial contra los brasileños luego de que la Conmebol lo sancionara.

En ese sentido, Ronald Fuentes, Director Deportivo de la Universidad de Chile, habló desde Brasil sobre la situación y además entregó el nombre del que reemplazará a Hoyos en la banca.

Sobre la suspensión, Fuentes comentó que “él (Hoyos) ya había sido advertido contra Vasco da Gama y la Conmebol lo suspendió por una fecha luego del atraso ante Racing”.

Acto seguido el Director Deportivo azul entregó el nombre del reemplazante de Hoyos frente a Cruzeiro y dijo que “apenas se nos notificó nos pusimos a trabajar y determinamos que Gustavo Flores será el encargado de estar en cancha”.

El preparador de arqueros será el encargado de dar las instrucciones en cancha y lo ayudará Sebastián Fabres.

“Espero que no se complique porque nos jugamos una opción importante para clasificar, pero él será secundado por Guillermo”, añadió Fuentes.

Por último el ex entrenador de la Universidad de Concepción e Iberia añadió que “el grupo sabe muy bien lo que tiene que hacer en la cancha, espero que todo esto no sea una complicación y a la vez que esto no vuelva a suceder”.

Recordar que los ayudante de Hoyos no cumplen el el requisito de dirigir profesionalmente por un año, por lo que no pueden sustituir al entrenador frente a Cruzeiro.

Revisa acá el resto de sus declaraciones:



Tendencias Ahora