Malas noticias para la ’U’: Hoyos no podrá dirigir ante Cruzeiro por la Copa Libertadores



Publicado por Raúl Galdames

Este jueves a las 19:15 horas en Belo Horizonte la Universidad de Chile visitará a Cruzeiro por la Copa Libertadores. Los azules tienen la misión de volver a Chile con los tres puntos si quieren seguir soñando con la segunda fase del máximo certamen continental.

A días de que jueguen un duelo internacional clave, la ‘U’ recibió una mala noticia. Por medio de un comunicado, la Conmebol multó a los universitarios, pero finalmente fue Ángel Guillermo Hoyos quien fue el gran perjudicado.

El organismo que rige el fútbol sudamericano escribió que Universidad de Chile deberá pagar USD $15 mil, pero eso no es todo. El técnico deberá pagar $1.500 de la divisa norteamericana.

¿La razón? Hoyos no cumplió con los artículos 66, 95 y 173, inciso c) del reglamento de la Copa Libertadores. Dichos artículos apuntan al retraso en la salida de camarines en el partido contra Cruzeiro en el Nacional y también al no uso del chaleco especial para estar en la zona delimitada para el entrenador. Le llueve sobre mojado a la ‘U’.

Por último la Conmebol advierte a la Universidad de Chile y a Hoyos. “En caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será considerada como situación agravante”, finaliza el comunicado.

