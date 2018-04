¿encontraste un error? avísanos

"¡Fuera Beausejour! Pinilla capitán": el lienzo desplegado tras partido de la ’U’



Publicado por José Luis Rivera

Universidad de Chile sólo pudo igualar 0-0 en condición de local ante Cruzeiro, en su tercer duelo por el grupo 5 de la Copa Libertadores de América.

El estadio Nacional fue el escenario para el encuentro disputado en la noche de jueves, donde el cuadro azul no mostró su mejor juego y debió conformarse con el punto, que de todas maneras lo mantiene en el segundo lugar de la tabla, con 5 unidades.

Pero, más allá de lo relativo a la copa, la jornada también fue la primera luego de la caída en el ‘Superclásico’ del fin de semana ante Colo Colo. Un encuentro que quedó marcado por la expulsión y posterior incidente de Jean Beausejour, quien en la oportunidad se encaró con Mauricio Pinilla y luego mostró su molestia frente a la barra azul, comportamiento por el que posteriormente se disculpó.

El zurdo no estuvo presente en la cancha debido a un problema físico, pero de forma indirecta su figura hizo noticia debido a un lienzo ubicado en la galería Sur del estadio y que fue desplegado por algunos hinchas tras el final del encuentro.

“¡Fuera Beausejour! Pinilla capitán…” era el mensaje enviado, el que además dejó otro nombre ‘expuesto’: Johnny Herrera, quien durante la semana había criticado la actitud de quienes hacían un llamado a silbar a Beausejour si jugaba ante Cruzeiro.

“Soy el segundo jugador más grande de acá y nunca he visto algo parecido, si lo pifian serían hinchas de cartón y de redes sociales, que se creen dueños de la verdad y son patéticos. Muchos de esos gallos no han ido al estadio y no son de la U” dijo en la oportunidad Herrera.

Pero esa no fue la única manifestación sobre Beausejour, ya que hubo otro lienzo, más pequeño y ubicado en la tribuna Pacífico Sur, dando una muestra de apoyo al lateral. “En la ‘U’ se apoya, se sufre, se celebra. Nunca fuimos 11. Fuerza Bose” era el texto, respaldando al jugador.

