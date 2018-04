¿encontraste un error? avísanos

Beausejour piensa en dejar la ’U’: "Le dije a la dirigencia que revisemos mi contrato"



Publicado por Nicolás Maureira

El jugador de Universidad de Chile, Jean Beausejour, se refirió a su expulsión ante Colo Colo y al encontrón con Mauricio Pinilla.

“A veces el fútbol te saca esas cosas, no es justificación, pero de la pasión yo no quedo ajeno y viendo estas imágenes me avergüenzo. No me gusta lo que vi, nadie está ajeno a que pasen este tipo de situaciones”, señaló en conferencia de prensa en el CDA.

Respecto a la causa de su momento de furia, Beausejour evitó referirse a que ésta se generara por una provocación de Agustín Orión.

“Uno entiende el morbo que genera estas situaciones, al venir acá más que explicar el detalle de lo que pasa en la cancha… Por lo menos nunca de mi boca voy a filtrar algo hacia al exterior, es lo único como futbolistas nos va quedando”, indicó.

Sobre el episodio con Pinilla, el zurdo indicó que el tema ya está solucionado. “Apenas llegué hablé con Mauricio, nos conocemos tanto que pasamos los límites de confianza. Él me dio la explicación y yo se las acepté, el problema lo afrontamos y vamos para adelante. Siento que lo que él quería era jugar rápido”, expresó.

El campeón de Copa América 2015 y Centenario 2016, además, reflexionó sobre las críticas que ha recibido por los hinchas a tal punto de revelar que está pensando en dejar Universidad de Chile.

“Ante el descontento del hincha lo acepto, he colaborado bastante, principalmente en este tipo de partidos, los clásicos. Justifico el alto nivel de rechazo, lo acepto y me hago cargo”.

“Le he expuesto a la dirigencia que revisemos mi contrato y si es necesario que se ponga a término. No tengo problema en dar un paso al costado con costo cero para el club”, puntualizó.

Beausejour conocerá este martes las fechas de sanción recibirá por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP. El jueves enfrentará a Cruzeiro por la fecha 3 de la Copa Libertadores.

