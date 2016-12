¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Dos años más de azul: Luis Musrri confirma que seguirá ligado a Universidad de Chile



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Juan Carlos Pérez

Seguirá en la ‘U’ y no solo eso, pues Luis Musrri, el excapitán del ‘Romántico Viajero’, se irá a especializar al extranjero durante el verano para luego volver a desarrollar sus nuevas funciones en el club del que se define plenamente identificado.

“Seguramente en enero y febrero partiré a Europa“, explicó quien hasta hace poco era parte de la dupla técnica al mando del equipo junto a Víctor Hugo Castañeda.

“Voy a ver entrenamientos y si coincido con algún congreso para poder estar ahí. Luego en marzo veremos mi situación“, detalló al momento en que reveló haber firmado por dos años en Universidad de Chile.

“Estoy contento porque estoy en mi casa. Es el lugar donde estuve por diez años (…) El estar donde quería estar por supuesto que me tiene contento“, expuso.

Consultado por la nueva incorporación del argentino Ángel Guillermo Hoyos, como técnico de la ‘U’, Musrri expuso que espera que le vaya bien pues “tiene el apoyo de todo el pueblo azul, que es lo que hoy necesita. Independiente del DT acá tiene que haber una unión“.

El referente además aclaró haber comentado con Castañeda la opción de quedarse en la institución, remarcando que ello no significó un problema, además de indicar que respeta las declaraciones que ha dicho tras su salida.

“Lo que diga es de él, no puedo opinar sobre aquello“, puntualizó.

Otro aspecto abordado fue la situación del meta Johnny Herrera, quien estaría muy próximo a dejar el equipo por sus diferencias con el presidente de Azul Azul, Carlos Heller.

Lee también | Dirigencia busca ideas para retenerlo: Herrera le ratificó a Azul Azul su deseo de partir

“Con Johnny no he hablado desde que estuvimos trabajando juntos. Sí le pregunté qué pasaba por el tema de la U y me dijo: ‘Capitán usted esté tranquilo yo estoy solucionando eso’. Yo le dije que sea lo mejor para todos”, expuso aunque confía que todo se va a solucionar.

Tendencias Ahora