Rueda elige a Vidal sobre Bravo y afirma: "No tengo la intención de reunirme con Claudio"



Publicado por Pablo Velozo

Sin rodeos. El entrenador de la selección chilena de fútbol Reinaldo Rueda, confirmó en entrevista con diario El Mercurio que el portero Claudio Bravo está cada vez más lejos de volver a La Roja.

“No, no tengo la intención de reunirme con él”, aseguró tajante el seleccionador al ser consultado por una posible conversación con el meta, haciendo hincapié en que “Claudio debe tomarse su tiempo para reflexionar y reconsiderar. Si es que reconsidera. No tenemos mucho de qué hablar”.

Y es que para el adiestrador el tema es simple: “Indudablemente. (Bravo) Se equivocó”. Porque para Rueda “no puede colocar su interés personal por encima de su responsabilidad como líder de la selección”.

“Yo ya le manifesté que lo necesitamos y que quisiéramos que fuera parte del proceso, pero él decidió no venir a la selección mientras no se aceptara su solicitud”, complementó.

En cuanto a la petición de Bravo de sumar a Julio Rodríguez, su formador, al cuerpo técnico, Rueda sostuvo que “cuando le di la respuesta del directorio de la ANFP de no aceptarlo, entonces Claudio dijo que él pagaba. Y yo le dije que el tema no era por lo económico, sino que no iba con el perfil”.

“Cuando me hizo al principio la solicitud de tenerlo en cuenta, yo dije ‘me gustaría conocerlo y conversar con él’, pero cuando hago la propuesta en el directorio de la Federación de fútbol y me dicen que no, que el profesor Rodríguez no tiene el perfil para estar, entonces para qué lo iba a citar”, recordó.

Además de admitir que “(a Claudio) ya le insistí, y él se mantiene en su posición”, Rueda afirmó que “no es fácil prescindir de su aporte, pero es una situación que él sólo la generó con su decisión”.

Finalmente, al ser interrogado por Vidal o Bravo, Reinaldo Rueda no duda: “Arturo. Elijo a Vidal. Por lo que él significa para la estructura de un equipo. Por lo que genera y lo que transmite al grupo. Arturo tiene también un plus especial en lo carismático que influencia al resto”.

