La explicación de Rueda que aleja a Jorge Valdivia y Esteban Paredes de la ’Roja’:



Publicado por José Luis Rivera

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, destacó las características de Jorge Valdivia, aunque aclaró que no tiene considerado citarlo para los próximos amistosos del equipo, ya que jugadores de experiencia como él y Esteban Paredes podrían quitarle espacio a la consolidación de futbolistas jóvenes.

En entrevista con El Mercurio, Rueda reconoce que “casi siempre en mis equipos he tenido un 10 clásico, un pase-gol, un hombre con la facilidad de filtrar balones”, pero ante la opción de un llamado a Valdivia fue claro al señalar que “no, por el momento no, Jorge está en un momento importantísimo de su madurez. Está haciendo un buen torneo y en esa posición tenemos algunos hombres para seguir evaluando”.

Junto con reafirmar que no será citado para los microciclos de entrenamientos ni para los duelos amistosos de junio y septiembre próximo -además de reconocer que no hay otro ’10’ clásico como el ‘Mago’-, Rueda explicó los motivos por los que tanto el volante como Paredes no serán considerados.

Para el DT, “jugadores como Valdivia o Paredes, por su trayectoria y por su recorrido, para el mediano plazo no pueden quitarle el espacio a los jóvenes que van a tener la responsabilidad para la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Eso de seguir llamando jugadores por gratitud, por nobleza y por lo que han hecho es un tema muy latino, muy de Colombia, también de Ecuador y de otros países, pero querer que ellos sigan nos ha hecho daño”.

“Claro, ellos quieren seguir, pero si nadie se quiere ir de la selección, le quitamos tres, cuatro o cinco partidos de maduración a un joven de proyección para cuatro o para ocho años. Esa es la tarea antipopular y el trabajo sucio que debo hacer yo“, sentenció Rueda.

