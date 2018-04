¿encontraste un error? avísanos

Reinaldo Rueda alabó a Alexis Sánchez: "Quiere estar en la selección, acá está su familia"



Publicado por Raúl Galdames

Hoy habló el entrenador de la selección nacional de fútbol. Reinaldo Rueda tuvo una conferencia de prensa en el Complejo Deportivo ‘Juan Pinto Durán’ donde habló de varios temas en torno a la ‘Roja’ y sus jugadores.

El colombiano fue consultado sobre la ausencia de jugadores de Colo Colo y la Universidad de Chile en el nuevo micro ciclo de entrenamientos de la selección. “Todos nos necesitamos, la selección es la que potencia el fútbol chileno a través de sus jugadores. En el fondo nosotros trabajamos para los clubes. Nosotros potenciamos al fútbol chileno”, señaló.

En esa oportunidad el entrenador aprovechó de hablar sobre el trabajo que tuvo Alexis Sánchez en la ‘Roja’ y el nuevo nivel que obtuvo en el Manchester United.

“Cuando hablé con él, lo llamé y me dijo: ‘Voy a ir profe pero solo a un juego, no me da para los dos’ y le di opciones para jugar pero luego yo le dije que ahí conversáramos bien”, comenzó diciendo Rueda.

El técnico aprovechó la oportunidad para alabar al ‘Niño Maravilla’ y dijo que “después llegó a jugar y se enojó cuando salió en el segundo tiempo. Eso es porque Alexis quiere estar en la selección, donde están sus amigos y familia. Luego de estar con Chile, se oxigenó para brillar en Manchester United”.

“Una semana después vemos el producto de lo que es Alexis Sánchez en el United. Gol, pase gol y figura con su equipo. Eso fue por qué vino se oxigenó y vino a la selección, no por nuestro trabajo, sino porque compartió con el equipo”, agregó el técnico.

