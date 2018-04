¿encontraste un error? avísanos

Reinaldo Rueda y decisión de la ’U’ y Colo Colo: "No es el comportamiento ideal"



Publicado por Nicolás Maureira

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, se refirió a la ausencia de jugadores de Universidad de Chile y Colo Colo para los microciclos de esta semana.

Sobre la decisión de azules y albos de no enviar a todos sus futbolistas convocados a los entrenamientos de la ‘Roja’, el estratega colombiano manifestó la importancia que es para los clubes que sus jugadores se proyecten en la selección nacional.

“Todos nos necesitamos, la selección es la que potencia el fútbol chileno a través de sus jugadores. En el fondo nosotros trabajamos para los clubes. Nosotros potenciamos al fútbol chileno”, señaló.

“Lo importante son los 14 jugadores que trabajaron acá”, agregó.

Para Rueda no es incompatible el trabajo que se realiza en la selección en relación a lo que puedan rendir los jugadores en sus clubes.

“Es cuestión de compartir los espacios, de saber que nos necesitamos. Necesitamos que todos nos unamos con la selección”, expresó.

“Esto pasa porque todos hagamos un compromiso firme, de apoyarnos. Yo soy pro selección, quiero tener a mis jugadores. Selecciono y quiero armar un grupo sólido”, agregó.

Rueda, además, reveló que fue él quien pidió no multar a Universidad de Chile y Colo Colo por no facilitar a todos los convocados para los microciclos.

“Yo solicité a la ANFP que no hubieran sanciones, yo les pedí que hubiera un ambiente de armonía, de respeto. No es que haya debilidad. Ya con la carta que envió la ANFP a los clubes es una señal de que no es el comportamiento ideal”, afirmó.

