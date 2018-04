¿encontraste un error? avísanos

Bravo: "Hago una autocrítica, pero hablo desde la sinceridad y el deseo de mejorar"



Publicado por José Luis Rivera

El arquero Claudio Bravo reiteró su disposición para continuar en la selección chilena masculina de fútbol y mantuvo sus críticas sobre distintos aspectos que involucran al equipo nacional, luego de la polémica por su marginación en la pasada convocatoria para los amistosos ante Suecia y Dinamarca.

En entrevista vía correo electrónico con la revista Que Pasa, Bravo fue claro al sostener que “no he renunciado a la selección. Sí pedí que no me convocaran para estos dos partidos”.

Sobre sus declaraciones donde apuntaban contra la organización de la selección nacional y la labor de la directiva de la ANFP que encabeza Arturo Salah, el portero indicó que “desde luego que hago una autocrítica, pero creo que hablo desde la sinceridad y el deseo de mejorar. Hoy estoy jugando muy pocos partidos en el año, por lo que le asigno aun mayor importancia al entrenamiento. Es mi obligación profesional buscar una mejor calidad de trabajo diario. Si la forma de expresar mis ideas no cayó bien, entiendo la molestia de la gente“.

“Lo que busco es plantear y aclarar ciertos temas. Creo que muchas veces nos falta discutir y decir las cosas de una manera directa, con respeto y altura de miras. Espero que todo mejore, porque al final la selección representa a muchas más personas que los que jugamos o dirigen el fútbol chileno” prosiguió.

Un tema que generó cuestionamientos fue la petición de Bravo por incluir a su formador Julio Rodríguez dentro del equipo de preparadores de arqueros de la ‘Roja’, principalmente por la cercana relación que existe entre ellos. Al momento de explicar su solicitud, el golero de Manchester City expresó que “Julio es un gran profesional, una persona que puede sacar mucho rendimiento a los arqueros de proyección pensando en el futuro de nuestra selección. Jamás he querido pasar a llevar a otras personas, lamento que este tema tomara otro matiz, simplemente quise colaborar para hacer crecer nuestra selección”.

En su oportunidad, Bravo marcó en entrevista con radio La Clave una distancia con Arturo Salah, sobre quien comentó que sólo aparecía “cuando hay fotos” e incluso lo comparó con la actitud del expresidente Sergio Jadue, de quien expresó que “hizo cosas muy malas, pero él siempre estuvo con los jugadores”. Un paralelo que motivó fuerte rechazo.

Pese a ello, Bravo reiteró que “nuestro contacto con cualquier presidente de la ANFP se reduce a nuestra estadía en Pinto Durán, no tenemos mayor relación saliendo de Chile. Generalmente, hay dirigentes con distintas personalidades y algunos son más cercanos que otros, pero no nos influye en nada, simplemente nos da una base para relacionarnos de mejor manera. Con Arturo Salah no he tenido contacto desde el último partido que jugamos en Brasil”.

Otro punto que se toca en las respuestas del arquero es la falta de un avance estructural del balompié nacional. “No me corresponde establecer las pautas de cómo utilizar el dinero que genera el fútbol chileno. Lo que sí tengo claro es que hasta ahora los años de éxito de esta selección chilena no se ven reflejados en un plan de crecimiento, en un plan con proyección a 10 o 20 años. Puedo decir, con propiedad, que la evolución de nuestro fútbol, en términos de estructura y de infraestructura, no tiene relación con los éxitos deportivos que se han obtenido. Pinto Durán no tiene las condiciones propias para una selección que ha ganado dos copas América, las selecciones menores no cuentan con una cancha con medidas oficiales para entrenar en el Complejo Fernando Riera” dijo.

Por último, Bravo destacó que “Chile tiene talento en cada generación; sin embargo, necesitamos mejorar el nivel de exigencia en todas las áreas: desde la organización y calidad de los torneos hasta las normativas que se refieren a las divisiones menores, los cupos de extranjeros y los criterios de trabajo para cada área del fútbol chileno”.

