Mayne-Nicholls tras el ’guiño’ de Guillier: "No podría decir que jamás nunca voy a volver"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

“Nosotros vamos a tratar de traer de vuelta a Harold y Bielsa para retomar el gran sueño de Chile”. Estas fueron las declaraciones que el candidato a la presidencia Alejandro Guillier, manifestó y que causaron revuelo en el ámbito nacional.

Y es que el candidato por la “Fuerza de la Mayoría” ilusionó a quienes aún guardan hermosos recuerdos de lo que el expresidente de la ANFP y el exentrenador de “La Roja” hicieron por nuestro país.

Es por esto mismo que el mismísimo Harold Mayne-Nicholls, quiso tomarse un tiempo para dar a conocer su parecer frente a esta promesa deportiva.

“Yo no lo tengo en mente ahora, no está en mis proyectos”, afirmó el extimonel a LUN, agregando que pese a eso no cierra la puerta ya que “no podría decir que jamás nunca voy a volver”.

Al ser consultado por la posibilidad de que Bielsa retorne a la selección, Mayne-Nicholls recalcó que a “Marcelo le pudo haber dolido en el momento, pero en la suma y en la resta no me cabe duda de que disfrutó estando en Chile. La parte final no tanto, pero él lo ha dicho, fue feliz en Chile”.

En la misma línea, el exdirectivo sostuvo que el trasandino está en conocimiento del cariño que la gente le tiene en Chile, lo que sin dudas podría ser un punto a favor en un posible retorno del ‘Loco’ a la Roja.

“Marcelo vino en mayo, si no me equivoco, a ver a Luis María Bonini, y él sintió que la gente lo quiere, no solo a él, sino que al proyecto. Marcelo siempre es un aporte. Fue un tremendo aporte y va a seguir siéndolo siempre”, concluyó.

