Expertos en el TAS desestiman sanción mixta: "Los argentinos están jugando a meter presión"



Publicado por Juan Carlos Pérez

Luego de que en Argentina expusieran que el ‘Caso Cabrera’ se resolvería en favor de los intereses de los terceros involucrados de forma indirecta, restando los puntos a Bolivia pero sin otorgárselos a Chile ni a Perú, los expertos se pronunciaron al respecto, desestimando dicha hipótesis.

Lee también | ‘Caso Cabrera’: en Argentina apuntan a ’sanción mixta’ del TAS que quitaría puntos a Chile

El escenario planteado del otro lado de la cordillera es algo complejo, pero sin duda anticipa un supuesto panorama favorable para el combinado albiceleste, aunque desde el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) no comparten el argumento.

“Es imposible que el TAS determine un castigo mixto. Hay diferentes tipos de sanciones en el reglamento de la FIFA. Una cosa es la sanción de resta de puntos, que es cuando se los quitan a un equipo para dárselos a otro, y otra es la sanción de pérdida del partido. En el caso de alineación indebida, es pérdida del partido, no es resta de puntos”, aclara el abogado paraguayo y miembro del organismo Gerardo Acosta a El Mercurio.

“La pérdida del partido implica que se le da por ganado al rival por un resultado de 3-0”, agregó.

No es posible que ninguna de las escuadras gane el partido, remarca el jurista.

“La sanción es muy clara. Acá es un caso específico de alineación indebida. Sería muy raro que el TAS haga eso. O le devuelve los puntos a Bolivia o confirma la sanción de la FIFA. Si hacen algo intermedio, para mí, van a estar equivocados“, apunta.

“Nunca lo he visto en el TAS. Insisto, la FIFA tenía dos opciones: decidir que Chile protestó tarde y rechazar por ese motivo, o aplicar la sanción que está en su código, que es lo que hicieron. Aplicar otro artículo sería buscar otra infracción. Deben anular o confirmar la decisión de FIFA, nada más. En materia disciplinaria no existen las salidas mixtas”, insistió Acosta.

Para el abogado paraguayo, en Argentina solo se busca presionar como sea para obtener dividendos favorables.

“No creo que los árbitros sean tan imprudentes de contar lo que decidieron. Es imposible saberlo. Y, de alguna manera, los argentinos están jugando a meter presión“, recalcó al citado medio.

Su opinión sin embargo, no es la única. El abogado de Bolivia ante el TAS, Víctor Hugo López, aseguró que lo expuesto por los trasandinos “no existe” y descarta que haya resoluciones “acomodadas”.

“Eso (de la “sanción mixta”) no existe. No está previsto en la norma. Ni existe perspectiva de que el TAS pueda direccionar una sentencia de acuerdo a su criterio. Se tiene que emitir una resolución de acuerdo a las normas que se encuentren vigentes. No habrá resoluciones ‘acomodadas’ o ‘concertadas’. Tiene que ser en derecho. O se acepta el recurso de Bolivia o se confirma el de FIFA. O es blanco o es negro“, sentenció.

