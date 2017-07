¿encontraste un error? avísanos

ANFP respondió a teoría argentina sobre fallo del TAS: "No hay respaldo jurídico"



Publicado por Pablo Velozo

Hay confianza, a pesar de la ‘avalancha’ de noticias desalentadoras desde Argentina. Desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional aseguraron que mantienen la ilusión que el fallo del TAS sobre el ‘caso Cabrera’ sea favorable para la selección chilena de fútbol.

En las últimas horas las informaciones de la prensa trasandina apuntaron a que el resultado del tribunal deportivo será ‘mixto’, con Bolivia perdiendo los puntos por la mala inscripción del jugador naturalizado, pero con Chile y Perú no logrando las unidades respectivas por presentar fuera de tiempo sus reclamos.

Sin embargo, Andrés Fazio, vicepresidente de la ANFP, recalcó que “no hay ninguna fuente oficial que haya determinado un fallo favorable o desfavorable de alguna de las posiciones”.

“Se ha elaborado una teoría, que al entender de nuestros abogados no tiene respaldo jurídico, la teoría del fallo mixto”, agregó Fazio.

En la misma línea, el directivo destacó que “seguimos confiado en que los argumentos presentados en la defensa el día 5 de junio, van a ser favorablemente aceptados por el tribunal. Cremos que tenemos la razón, y no nos haremos cargo de trascendidos de prensa”.

En relación a la spublicaciones trasandinos, donde una incluso aseguró haber consultado con “cuatro fuentes” por el caso (TAS, FIFA, ANFP y AFA), Fazio sostuvo que “nosotros nos tomamos esto con más seriedad. Esperaremos el fallo, y en función del fallo real que tiene que surgir del TAS podremos dar opiniones. Antes es hacer especulación”.

“No quiero calificar la intención de las especulaciones porque no me corresponde, y no creo que estemos para contestar a eso”, concluyó.

